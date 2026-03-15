レアル・マドリードがフランス代表およびナイキとの対立に直面する中、キリアン・エムバペがクラブ対代表の対立に巻き込まれる

代表での将来をめぐる騒ぎにもかかわらず、アルベロアはマンチェスターでの目の前の試合に集中している。エルチェ戦を前に、このストライカーのコンディションについて語ったアルベロアは次のように述べた。「（ムバッペは）日々良くなっている。彼の回復は順調に進んでいる。 我々は計画を立てている。彼の回復具合次第だが、非常に順調に進んでいると思う。明日の試合には出場できないが、マンチェスターへの遠征には同行するだろう」

レアル・マドリードが合計スコア3-0と優位に立っているため、コーチ陣は彼を先発で起用してリスクを負うよりも、終盤のインパクトのある交代要員として起用することを選ぶかもしれない。しかし、エティハド・スタジアムでピッチに立つ1分1秒が、彼をフランス代表への復帰に一歩近づけることになるため、マドリードの首脳陣はチームの要である彼の復帰をどう管理するかという難しい決断を迫られている。