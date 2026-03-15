Getty
翻訳者：
レアル・マドリードがフランス代表およびナイキとの対立に直面する中、キリアン・エムバペがクラブ対代表の対立に巻き込まれる
エティハド・スタジアム遠征に向け、ムバッペのコンディション回復が急務
報道によると、ムバッペは今週月曜日、チームメイトと共にマンチェスター行きの飛行機に乗り込み、レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦に出場する見込みだ。このFWは2月下旬から膝の怪我で離脱していたが、手術を回避しピッチへの復帰を早めるため、過去3週間にわたり保存療法を受けてきた。
このワールドカップ優勝者は、ベルナベウで行われた第1戦（3-0で勝利）を欠場したが、バルデベバスでの回復状況は順調だ。レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督はこの件について前向きな見解を示したが、イングランド遠征前のエルチェ戦（4-1で勝利）では、同選手は出場しなかった。
- Getty Images Sport
クラブと代表の板挟み
懸念されているのは、今度の代表戦期間中にムバッペが出場できるかどうかという点だ。この期間中、フランス代表は米国でブラジルとコロンビアと対戦する予定となっている。『マンチェスター・イブニング・ニュース』（『ミラー』紙の引用）の報道によると、レアル・マドリードは、膝の負傷直後の親善試合にエース選手を派遣することに当然ながら消極的であり、特にアトレティコ・マドリードとの大一番であるマドリード・ダービーが控えていることもその理由の一つだ。
しかし、レアル・マドリードは難しい立場に立たされている。FIFAの規定では、選手が怪我により公式に戦線離脱していない限り、クラブは代表チームへの合流を阻止できないことになっている。もしムバッペがマンチェスター・シティ戦やアトレティコ・マドリード戦に出場すれば、クラブには「レ・ブルー」の遠征先であるボストンとワシントンD.C.への渡航を阻止する根拠がなくなる。
ナイキと商業的な圧力
この騒動をさらに複雑にしているのが、ナイキの商業的な影響力だ。フランスとブラジルの両代表チームのユニフォームサプライヤーであるこの米国のスポーツウェア大手は、ワールドカップを控えた米国での両チームの直接対決を、絶好のマーケティングの機会と捉えている。ナイキの看板アスリートであるムバッペは、この期間中、数々のプロモーション活動の顔となることが期待されている。
フランスサッカー連盟（FFF）はムバッペを最大の商業的資産と見なしており、彼の出場には多額のスポンサー契約が絡んでいるため、ディディエ・デシャン監督の代表メンバーに彼を招集すべきだというプレッシャーは計り知れない。レアル・マドリードは、スター選手の健康を守ろうとする中で、単にサッカー連盟だけでなく、世界でも最も強力なブランドの一つとも対峙することになるかもしれない。
- Getty Images Sport
アルベロアはエース選手に対して慎重な姿勢を崩さない
代表での将来をめぐる騒ぎにもかかわらず、アルベロアはマンチェスターでの目の前の試合に集中している。エルチェ戦を前に、このストライカーのコンディションについて語ったアルベロアは次のように述べた。「（ムバッペは）日々良くなっている。彼の回復は順調に進んでいる。 我々は計画を立てている。彼の回復具合次第だが、非常に順調に進んでいると思う。明日の試合には出場できないが、マンチェスターへの遠征には同行するだろう」
レアル・マドリードが合計スコア3-0と優位に立っているため、コーチ陣は彼を先発で起用してリスクを負うよりも、終盤のインパクトのある交代要員として起用することを選ぶかもしれない。しかし、エティハド・スタジアムでピッチに立つ1分1秒が、彼をフランス代表への復帰に一歩近づけることになるため、マドリードの首脳陣はチームの要である彼の復帰をどう管理するかという難しい決断を迫られている。
広告