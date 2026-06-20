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レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンのスター、マイケル・オリゼへの関心を表明。巨額オファーが報じられている。
レアル・マドリード、オリセ報道を否定
レアル・マドリードは、夏の移籍市場でめったにない動きとしてオリゼ獲得の噂を否定した。 ブンデスリーガで輝くフランス代表は昨季52試合で22得点31アシストを記録し、フロレンティーノ・ペレス会長がさらに「ガラクティコ」を加えるのではないかと噂されていた。
しかしクラブは公式声明で、代理人やバイエルンと接触していないと強調し、交渉は一切ないと明言した。
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バイエルン・ミュンヘンのスター選手に関するクラブの公式声明
ベルナベウのクラブ首脳陣は、立場を明確にするため声明を発表した。「バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼに関する報道を受け、レアル・マドリードC.F.は当該選手やその代理人と接触していないことを明言する。」
会長選の際、ペレス会長は1億5000万ユーロのオファーを計画していると述べたが、オリゼではなくアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスが対象だと説明した。クラブは今回の声明で報道に終止符を打ち、チーム準備に集中する。
バイエルン・ミュンヘンとの絆を維持する
レアル・マドリードはオリゼへの関心を否定し、長年良好な関係を保つバイエルンとの信頼を強調した。 両クラブは長年にわたり、公式ルート以外で直接接触しないというプロフェッショナルな伝統を守ってきた。マドリードは移籍報道にコメントしないのが通例だが、2023年のキリアン・ムバッペ移籍報道など、必要に応じて否定声明を発表している。
クラブは「レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンは長年にわたり相互尊重と協力を重ねてきた。事実と異なる憶測が流布されていることを遺憾に思う」と付け加えた。
- AFP
組織への忠誠心を最優先する
声明の結びで、両クラブは取引を規定する協定を再確認した。マドリード側は「両クラブは信頼と相互尊重で結ばれ、相手クラブの選手に興味を持った際はまず協議する『組織的忠誠』の原則を歴史的に守ってきた」と強調した。
オリゼは依然として世界屈指の若手だが、当面はミュンヘンでプレーする見込みだ。マドリードは今週、マルク・ククレラ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの加入を発表済みで、ペレス会長も選挙中にデンゼル・ダムフリーズの獲得を約束していた。