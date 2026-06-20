レアル・マドリードは、夏の移籍市場でめったにない動きとしてオリゼ獲得の噂を否定した。 ブンデスリーガで輝くフランス代表は昨季52試合で22得点31アシストを記録し、フロレンティーノ・ペレス会長がさらに「ガラクティコ」を加えるのではないかと噂されていた。

しかしクラブは公式声明で、代理人やバイエルンと接触していないと強調し、交渉は一切ないと明言した。