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レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンに2ゴールを「献上」し、アントニオ・ルディガーはチャンピオンズリーグ敗戦における決定機を逃したことを悔やんだ
守備のミスが痛手となった
マドリードは、容赦ないバイエルンを相手にホームの利を活かせなかったため、第2戦では厳しい戦いを強いられることになる。 試合の大部分で攻勢を仕掛けたものの、ホームチームはルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールによって敗北を喫した。いずれも、ロス・ブランコスが危険なエリアでボールを失ったことが原因だった。終盤にキリアン・エムバペが1点を返したものの、この試合の決定的な要因は、マドリードが創造的な攻撃力と守備の規律のバランスを取れなかった点にあり、バイエルンはホームチームが残した隙を的確に突いた。
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ルディガーが不満を爆発させる
試合後の率直な分析の中で、ルディガーは失点の原因について遠慮なく語った。このセンターバックは、最終的に試合の行方を左右することになったまさにそのボールロストを防ぐために、チームが特別に準備を重ねてきたことを強調した。
ルディガーはMovistar+に対し、「後半は勢いよくスタートしたのに、すぐに失点してしまった。僕にとっては、2つの失点とも相手への『プレゼント』だった。後半はもっと頑張る必要があったと思う」と語った。
さらに彼はこう付け加えた。「我々はそうしたこと、つまり簡単にボールを失うことについて話し合っていた。2つの失点を見ればわかるだろう。このレベルでは、それは非常に危険だ。我々はただその状況を乗り越えようとしているところだ。すべてはムバッペのゴールから始まった。我々はさらに得点するチャンスを多く作っていたが、結局のところ、そういう結果になってしまった。マヌエル・ノイアーはバイエルンで最も優れた選手だった。」
ヌーエがベルナベウの記録を更新
この敗戦は、通常はノックアウト方式の試合で強さを発揮するレアル・マドリードにとって、珍しい弱点を浮き彫りにした。ルディガーの悔しさは、ベルナベウでのノックアウト方式の試合において、ゴールキーパーとして史上初めて9本のセーブを記録したノイアーの歴史的な活躍によって裏付けられた。同DFが「献上した」と表現した失点は、激しいプレッシャー下での攻撃から守備への切り替えにおける、マドリードの戦術的な欠陥を浮き彫りにしている。
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ミュンヘンでの任務が迫っている
マドリードは、決定的な第2戦を控えたアリアンツ・アレーナへの遠征に先立ち、今週金曜日に控えるジローナとの国内リーグ戦に向けて、早急に集中力を取り戻さなければならない。特に準決勝進出がかかっているだけに、チームはより安定した守備を期待している。ヴィンセント・コンパニ監督の下でリズムを取り戻したバイエルンを相手に、このスペインの強豪は、バイエルン州で現在の合計得点差を覆すために、決定力のあるプレーを取り戻さなければならない。