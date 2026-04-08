レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンに2ゴールを「献上」し、アントニオ・ルディガーはチャンピオンズリーグ敗戦における決定機を逃したことを悔やんだ

試合後の率直な分析の中で、ルディガーは失点の原因について遠慮なく語った。このセンターバックは、最終的に試合の行方を左右することになったまさにそのボールロストを防ぐために、チームが特別に準備を重ねてきたことを強調した。

ルディガーはMovistar+に対し、「後半は勢いよくスタートしたのに、すぐに失点してしまった。僕にとっては、2つの失点とも相手への『プレゼント』だった。後半はもっと頑張る必要があったと思う」と語った。

さらに彼はこう付け加えた。「我々はそうしたこと、つまり簡単にボールを失うことについて話し合っていた。2つの失点を見ればわかるだろう。このレベルでは、それは非常に危険だ。我々はただその状況を乗り越えようとしているところだ。すべてはムバッペのゴールから始まった。我々はさらに得点するチャンスを多く作っていたが、結局のところ、そういう結果になってしまった。マヌエル・ノイアーはバイエルンで最も優れた選手だった。」