インテルは、ニコ・パスの技術力を高く評価している。彼は中盤から前線にかけて試合を活性化し、数的優位を生み出す選手だ。インテルはより予測不能なチームになり、3-5-2の枠組みから脱却するため、こうしたタイプを求めてきた。 同クラブ副会長ハビエル・サネッティとパズ父の親交も注目点だ。 さらに、インテルとレアル・マドリードはダムフリーズの移籍交渉で接触しており、レアル側は違約金の支払いに同意済み。マロッタ会長もマドリードでペレス会長と会談し、放出候補選手への関心を示した。 その席でニコ・パズについても話された可能性はある。パレストラ獲得が頓挫したインテルは、浮いた資金と放出候補の売却益を元手に、大型補強に動くのか。