決着がついた。レアル・マドリードはコモにニコ・パスの去就を通知した。これによりパスは、今日から欧州移籍市場で注目の的となった。 コモSDルディ氏がスペインへ赴き残留交渉を行ったが成立せず。セスク監督が再びパスの才能を信じるなら、最低6000万ユーロの投資が必要だ。
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レアル・マドリードがニコ・パズを復帰させ、即座に移籍市場に放出した。インテルやプレミアリーグのクラブへの移籍が噂される中、彼の将来はどうなるのか。
なぜレアルは彼を放出したいのか
コモに提示された移籍金は、コモ限定で、8000万ユーロの買い戻し条項付き。レアル・マドリードは、セリエAで実力を示した若手を最高値で売却する方針とみられる。 ニコ・パスは新監督ジョゼ・モウリーニョの下でジュード・ベリンガム、ブラヒム・ディアス、ヴィニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレル、 ロドリゴやフランコ・マスタンツォーノらとのポジション争いを考えると、ニコ・パズにとってベストなのは、完全移籍で新天地を求めることだろう。レアル・マドリードも補強資金を早期に確保できる。
背景にインテル
インテルは、ニコ・パスの技術力を高く評価している。彼は中盤から前線にかけて試合を活性化し、数的優位を生み出す選手だ。インテルはより予測不能なチームになり、3-5-2の枠組みから脱却するため、こうしたタイプを求めてきた。 同クラブ副会長ハビエル・サネッティとパズ父の親交も注目点だ。 さらに、インテルとレアル・マドリードはダムフリーズの移籍交渉で接触しており、レアル側は違約金の支払いに同意済み。マロッタ会長もマドリードでペレス会長と会談し、放出候補選手への関心を示した。 その席でニコ・パズについても話された可能性はある。パレストラ獲得が頓挫したインテルは、浮いた資金と放出候補の売却益を元手に、大型補強に動くのか。
プレミアリーグでのオークション？
現在、レアル・マドリードがニコ・パスを最高額提示クラブに売却するとの噂がある。評価額はコモに提示された6000万ユーロを超え、プレミアリーグが最大の利益を得られる舞台だとされる。 アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティが最有力だ。3監督は中盤から前線にかけての選手を常に注目してきた。資金力のある他のプレミアリーグクラブも、チャンピオンズリーグ出場権を争うチームも含めてオファーを出す可能性がある。