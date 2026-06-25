決着がついた。レアル・マドリードはコモに対し、ニコ・パスの将来に関する決定を伝えた。これにより、パスは今日から欧州移籍市場で最も注目される選手の一人となった。 コモのスポーツディレクター、ルディ氏はスペインへ赴き残留交渉を行ったが失敗。セスク・ファブレガス監督が再びパスの才能に賭けるには、少なくとも6000万ユーロが必要だ。
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レアル・マドリードがニコ・パズを復帰させ、すぐに放出。インテルからプレミアリーグへの移籍が噂される中、彼の将来は？
なぜレアルは彼を放出したいのか
コモに提示された移籍金は、コモ限定で、8000万ユーロの買い戻し条項付き。レアル・マドリードは、セリエAで実力を示した将来性豊かな若手を、最高額を提示するクラブに売却する方針とみられる。 ニコ・パスは新監督ジョゼ・モウリーニョの下でジュード・ベリンガム、ブラヒム・ディアス、ヴィニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレル、 ロドリゴやマスタンツォーノらとのポジション争いを考えると、ニコ・パズにとってベストなのは、完全移籍で新天地へ挑むことだろう。レアルも補強資金を早期に確保できる。
背景にインテル
インテルは、ニコ・パスの技術力を高く評価している。彼は中盤から前線にかけて試合を活性化し、数的優位を生み出す選手だ。インテルは3-5-2から脱却し、より予測不能なチームになるために、こうしたタイプを求めてきた。 同クラブ副会長ハビエル・サネッティとニコ・パスの父親の親交も注目点だ。 さらに、ここ数週間でインテルとレアル・マドリードはダムフリーズの移籍交渉で接触しており、レアル側は契約解除条項の支払いに合意済み。マロッタ会長もマドリードでフロレンティーノ・ペレス会長と会談し、放出候補選手への関心を示した。 この時、ニコ・パズについても話題に上った可能性は残る。パレストラ獲得が消えたインテルは、浮いた資金を再投資し、放出予定選手で財源を確保してビッグネームを狙うのか。
プレミアリーグでのオークション？
現在、レアル・マドリードがニコ・パスを最高額を提示したクラブに売却するとの噂がある。評価額はコモに提示された6000万ユーロを超え、プレミアリーグが最大の利益を得られる舞台と考えられている。 アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティが最有力だ。3クラブの監督は、中盤から前線を強化する選手に常に注目している。また、経済力のある他のCL圏クラブがオファーする可能性もある。