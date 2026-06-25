インテルは、ニコ・パスの技術力を高く評価している。彼は中盤から前線にかけて試合を活性化し、数的優位を生み出す選手だ。インテルは3-5-2から脱却し、より予測不能なチームになるために、こうしたタイプを求めてきた。 同クラブ副会長ハビエル・サネッティとニコ・パスの父親の親交も注目点だ。 さらに、ここ数週間でインテルとレアル・マドリードはダムフリーズの移籍交渉で接触しており、レアル側は契約解除条項の支払いに合意済み。マロッタ会長もマドリードでフロレンティーノ・ペレス会長と会談し、放出候補選手への関心を示した。 この時、ニコ・パズについても話題に上った可能性は残る。パレストラ獲得が消えたインテルは、浮いた資金を再投資し、放出予定選手で財源を確保してビッグネームを狙うのか。