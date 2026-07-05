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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードがデンゼル・ダムフリーズを2000万ユーロで獲得と発表。トレント・アレクサンダー＝アーノルドは右サイドバックの座を争う新ライバル出現に直面した。

移籍情報
レアル・マドリー
デンゼル・ドゥンフリース
ラ・リーガ

レアル・マドリードはインテルからデンゼル・ダムフリーズを獲得したと発表した。移籍金は2000万ユーロ。4年契約の右サイドバックは、新シーズンに向けてジョゼ・モウリーニョ監督の下、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとポジションを争う。

  • レアル・マドリードが右サイドバックを補強

    レアル・マドリードはインテルと合意し、ダムフリーズの獲得を正式発表した。クラブは公式声明で、このオランダ代表が2030年6月30日までの4年契約にサインしたと明らかにした。

    移籍金は2000万ユーロ（約2160万ポンド／2910万ドル）。契約満了間近だったインテルの判断で実現した。この加入により、アレクサンダー＝アーノルドが守る右サイドバックに、さらに経験豊富なオプションが加わった。



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  • レアル・マドリードが合意を正式発表

    レアル・マドリードはインテルとの合意を受け、公式声明でデンゼル・ダムフリーズの移籍を発表した。クラブは「レアル・マドリードCFとインテル・ミラノはダムフリーズの移籍で合意した。彼は2030年6月30日まで当クラブに所属する」と発表した。



  • 経験豊富なディフェンダーがマドリードの戦力を強化

    ダニ・カルバハルの契約満了後、右サイドバックはアレクサンダー＝アーノルドのみだった。ダンフリーズの加入でポジション競争が激化し、層も厚くなった。

    ダムフリーズは5年間インテルでプレーし、207試合に出場して27ゴール28アシストを記録。セリエA連覇に貢献した。

    昨季は足首手術で出場が制限されたが、30歳の彼は28試合で5得点を記録。彼の加入で、レアル・マドリードは右サイドに経験豊富なオプションをもう一つ得た。

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    マドリードは引き続きチームの戦力を強化している

    ダンフリースは、レアル・マドリードが今夏獲得した最新戦力だ。同クラブはイブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレラも迎え、モウリーニョ監督の下で陣容を強化している。