レアル・マドリードがデンゼル・ダムフリーズを2000万ユーロで獲得と発表。トレント・アレクサンダー＝アーノルドは右サイドバックの座を争う新ライバル出現に直面した。

レアル・マドリードはインテルと合意し、ダムフリーズの獲得を正式発表した。クラブは公式声明で、このオランダ代表が2030年6月30日までの4年契約にサインしたと明らかにした。

移籍金は2000万ユーロ（約2160万ポンド／2910万ドル）。契約満了間近だったインテルの判断で実現した。この加入により、アレクサンダー＝アーノルドが守る右サイドバックに、さらに経験豊富なオプションが加わった。







