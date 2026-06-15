レアル・マドリードがチェルシーからククレラを獲得したと正式発表した。移籍金は6000万ユーロで、契約期間は2032年まで。

レアル・マドリードは、夏の3人目の補強としてコナテ、ダムフリーズに続き新戦力を正式発表した。さらにジョゼ・モウリーニョ監督の就任と、アトレティコやバルセロナとの争奪戦を制した元マンチェスター・シティのベルナルド・シルバとの契約合意も発表した。午前中、クラブとチェルシーは合意を正式に発表した。