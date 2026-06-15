レアル・マドリードは、夏の3人目の補強としてコナテ、ダムフリーズに続き新戦力を正式発表した。さらにジョゼ・モウリーニョ監督の就任と、アトレティコやバルセロナとの争奪戦を制した元マンチェスター・シティのベルナルド・シルバとの契約合意も発表した。午前中、クラブとチェルシーは合意を正式に発表した。
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レアル・マドリードがチェルシーからククレラを獲得したと正式発表した。移籍金は6000万ユーロで、契約期間は2032年まで。
詳細
レアル・マドリードは公式声明で「マルク・ククレラ選手の移籍でチェルシーと合意。2032年6月30日までの6年間、当クラブに所属する」と発表した。 移籍金は5500万ユーロで、ボーナスが最大500万ユーロ。ククレラはすでに米国でのスペイン代表合宿でメディカルチェックの一部を完了し、2032年6月30日までの契約にサインした。
ククレラのキャリア
ククレラはバルセロナの下部組織でキャリアを始め、トップチームでは1試合のみ出場した。イングランド移籍前はエイバルで33試合、ヘタフェで86試合プレーした。 ブライトンで38試合出場後、チェルシーに移籍し163試合9得点を挙げた。