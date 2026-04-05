レアル・マドリードがスター選手の放出に前向きな姿勢…パリが動向を注視

レアル・マドリードは今シーズン、連勝の勢いを維持するのに苦戦しており、3月の国際試合中断期間明けにマヨルカ戦で大きな衝撃を受けた。
レアル・マドリードは、マンチェスター・シティとの2試合を含む5連勝の勢いに乗ってこの試合に臨み、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの両タイトル争いに挑む準備が整い、チームの全体的なパフォーマンスも著しく向上していたにもかかわらず、この結果となった。
レアル・マドリードは今シーズン、連勝の勢いを維持するのに苦戦しており、3月の国際試合中断期間明けにマヨルカ戦で大きな衝撃を受けた。
レアル・マドリードは、マンチェスター・シティとの2試合を含む5連勝の勢いに乗ってこの試合に臨み、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの両タイトル争いに挑む準備が整い、チームの全体的なパフォーマンスも著しく向上していたにもかかわらず、この結果となった。
スペイン紙『アス』によると、アルバロ・アルビロア監督はマヨルカでの敗戦について全責任を負うと表明し、「この敗北は私の責任だ。決定を下し、スタメンを決め、交代を行うのは私だからだ」と述べた。
しかし、監督は選手たちにも批判の矛先を向け、「最も悔やまれるのは、後半に良いプレーができなかったことだ」と語った。また、特定の選手の名前は挙げなかったものの、ある選手を指して次のように明確に指摘した。 「我々が優位に立っていた場面で、あるミスによって失点してしまった。マークを怠り、選手を追わなければ、結局その代償を払うことになる」と語った。これは、ファンからはフランス人選手エドゥアルド・カマヴィンガへの直接的な批判と受け止められた。
アルビロアの発言は、モルラニスが1-0のリードを奪ったゴールに対するコメントだった。 この場面でカマヴィンガは不甲斐ないプレーを見せた。マヨルカの選手が単独で背後から侵入し、マフィオのパスを決めようとした際、フランス人スターはその後ろをゆっくりと走っていたため、チームメイトのルディガーから集中力とプレッシャーの欠如を叱責された。このミスが、レアル・マドリードにとって試合を難しくする原因となった。
関連して、アルベロアはジョード・ベリンガムの完全復帰を待っている。カマヴィンガは、序盤は悪くなかったパフォーマンスをミスで台無しにしてしまった。彼は最初の30分間は活発に動き、46本中43本のパス成功率を記録し、5回のボール奪取と1回のチャンス創出を果たしていたが、 しかし、このミスが原因でパフォーマンスが低下し、監督による最初の交代でピリングハムと交代することになった。
この交代は、「ソン・モイクス」でのパフォーマンスを受けて、カマフィンガのスタメンとしての地位が深刻な脅威にさらされていることを明確に示している。
布陣の選択肢に関しては、ティアゴ・ペタルシュが外れるとの見方が強かったが、アルビロア監督は火曜日のバイエルン・ミュンヘン戦に備え、彼をマヨルカ戦ではベンチに留めることを選んだ。一方、監督はベリンガムがまだ完全なコンディションに戻っていないことを認め、次のように述べた。 「彼がほとんど出場していない状況で、最高のコンディションになるのを待つのは理にかなっていない。徐々に試合のリズムを取り戻していくことが重要だ」
また
、紙『AS』は、カマヴィンガが自身の将来的な立場を認識し始めていると報じた。特にレアル・マドリードが彼の売却に前向きな姿勢を示しており、パリ・サンジェルマンも来夏の彼の動向を注視しているからだ。関連記事：マドリードの紙：カマヴィンガは惨事…ディアスはアルビロアの指示を実行しなかった