レアル・マドリードがスター選手の放出に前向きな姿勢…パリが動向を注視

スペイン紙『アス』によると、アルバロ・アルビロア監督はマヨルカでの敗戦について全責任を負うと表明し、「この敗北は私の責任だ。決定を下し、スタメンを決め、交代を行うのは私だからだ」と述べた。

しかし、監督は選手たちにも批判の矛先を向け、「最も悔やまれるのは、後半に良いプレーができなかったことだ」と語った。また、特定の選手の名前は挙げなかったものの、ある選手を指して次のように明確に指摘した。 「我々が優位に立っていた場面で、あるミスによって失点してしまった。マークを怠り、選手を追わなければ、結局その代償を払うことになる」と語った。これは、ファンからはフランス人選手エドゥアルド・カマヴィンガへの直接的な批判と受け止められた。

アルビロアの発言は、モルラニスが1-0のリードを奪ったゴールに対するコメントだった。 この場面でカマヴィンガは不甲斐ないプレーを見せた。マヨルカの選手が単独で背後から侵入し、マフィオのパスを決めようとした際、フランス人スターはその後ろをゆっくりと走っていたため、チームメイトのルディガーから集中力とプレッシャーの欠如を叱責された。このミスが、レアル・マドリードにとって試合を難しくする原因となった。