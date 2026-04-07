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レアル・マドリードがシュトゥットガルトの2選手をターゲットに。ラ・リーガの強豪は、トニ・クロースの穴を埋めるため、中盤の刷新を計画している
中盤の補強が最優先課題となる
伝説的なクロースが去ってから2年が経つが、マドリードは依然として、創造性豊かな守備的ミッドフィールダーの不在に対する決定的な解決策を模索している。中盤のフィジカル面では依然として世界トップクラスであるものの、このドイツ人選手がもたらした技術的なゲームメイクを再現することは困難だ。
その結果、マドリードからの報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長は今夏、チームバランスを整えるために2人の異なるタイプの選手を獲得する準備ができているという。
主な焦点は依然として「ガラクティコ」級の補強にあり、エンツォ・フェルナンデスとロドリが最有力候補として挙げられている。フェルナンデスはレアル・マドリードへの移籍希望を表明したことでチェルシーから内部処分を受けたと報じられている一方、ロドリは契約状況からより獲得しやすいターゲットと見なされている。しかし、クラブは戦力の厚みと特定の技術的資質をもたらすため、よりコストパフォーマンスの高い選択肢も検討している。
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チェマ・アンドレスの復帰
マドリードは、シュトゥットガルトのアンドレスのプレーを十分に評価しており、この20歳の選手に対する買い戻しオプションの行使を真剣に検討している。2025年夏にわずか300万ユーロでスペインの首都を離れたこのミッドフィールダーは、ドイツでの生活に急速に適応している。
報道によると、マドリードは今夏、約1350万ユーロでこの若手をベルナベウに呼び戻すオプションを保有しているという。
アンドレス自身も、かつての所属クラブへの愛着を隠そうとはしていない。『The Athletic』の取材に対し、彼は次のように語った。「それはクラブが決めることだ。マドリードに戻れるなら嬉しいが、今のところそのことは気にしていない。シュトゥットガルトでとても幸せだ。エージェントには、その件については何も知りたくないと言っている。時が来たら話し合い、どんな選択肢があるか見てみよう」。
スティラーが第2の標的として浮上
バルデベバスが注目しているシュトゥットガルトの選手はアンドレスだけではない。ドイツ人MFスティラーは、ここ数回の移籍市場でマドリードへの移籍が噂されており、クラブの第一候補の獲得が予算的に困難となった場合、依然として有力な代替候補となっている。
24歳のスティラーは、ブンデスリーガで最も評価の高いプレイメーカーの一人となっており、現在の市場価値は約4500万ユーロとされている。
シュトゥットガルトのロッカールームにマドリードと関連付けられる選手が2人いることから、当然ながら和気あいあいとしたやり取りが生まれている。アンドレスは、2人が一緒にスペインへ移籍する可能性について冗談を交わしていたことを明かした。「マドリードのことは誰もが知っているけど、僕たちの間では冗談を言い合っていたよ。『君は行くの？ 僕が移籍したら、君は残る？』ってね。でも、それくらいのことさ。」
- AFP
スティラー：世界クラスの選手？
マドリードの技術スタッフは、ブンデスリーガで「主導権を握る」スティラーの能力に感銘を受けているとされ、この特質はチームメイトのアンドレスからも絶賛された。「彼は我々の最高の選手だ。素晴らしいプレーを見せる」と、アンドレスはスティラーについて語った。 「シュトゥットガルトの試合を見れば、彼がチームを統率していることがわかるはずだ。彼は世界クラスの選手であり、どのチームでもプレーできる。できればマドリードか、あるいは彼が望む場所ならどこでもプレーしてほしい」