レアル・マドリードがシュトゥットガルトの2選手をターゲットに。ラ・リーガの強豪は、トニ・クロースの穴を埋めるため、中盤の刷新を計画している

伝説的なクロースが去ってから2年が経つが、マドリードは依然として、創造性豊かな守備的ミッドフィールダーの不在に対する決定的な解決策を模索している。中盤のフィジカル面では依然として世界トップクラスであるものの、このドイツ人選手がもたらした技術的なゲームメイクを再現することは困難だ。

その結果、マドリードからの報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長は今夏、チームバランスを整えるために2人の異なるタイプの選手を獲得する準備ができているという。

主な焦点は依然として「ガラクティコ」級の補強にあり、エンツォ・フェルナンデスとロドリが最有力候補として挙げられている。フェルナンデスはレアル・マドリードへの移籍希望を表明したことでチェルシーから内部処分を受けたと報じられている一方、ロドリは契約状況からより獲得しやすいターゲットと見なされている。しかし、クラブは戦力の厚みと特定の技術的資質をもたらすため、よりコストパフォーマンスの高い選択肢も検討している。



