クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアの将来は、レアル・マドリードと結びつく可能性がある。クリスティアーノ・ロナウドの長男は今週火曜日、レアル・マドリードのユースチームでトレーニングを行った。The Athleticが報じ、MARCAが確認した通り、この練習は今後数週間のうちに彼がチームに加入する可能性を示唆するものだ。
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レアル・マドリードがクリスティアーノ・ロナウドの息子をテスト：詳細
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わずか15歳のこの若手FWは、レアル・マドリードのカデテAチームで練習に参加し、報道によると、攻撃的ウイングとしてテストを受けたという。今後も数日間、バルデベバスでトレーニングを続ける予定だ。
現在、ロナウド・ジュニアはアル・ナセルのアカデミーに所属しており、2022年12月に父親が同クラブに加入して以来、そこでプレーしている。移籍が実現すれば、彼は再び父親の足跡をたどることになる。この若き才能は、すでにマンチェスター・ユナイテッドやユヴェントスのユースチームでもプレーした経験がある。
国際舞台では、アメリカ生まれながら、ロナウド・ジュニアはポルトガル代表を選択した。昨年5月に初めて招集され、U-15代表として日本戦でデビューを果たし、ポルトガルのユース代表チームで成長を続けている。
CR7はマドリードに戻るのか？
クリスティアーノ・ジュニアがレアル・マドリードの育成組織に加入する可能性は、父親にとっても興味深い展開をもたらす。このストライカーはサウジアラビアのクラブと2027年6月30日まで契約を結んでおり、41歳となった今も、キャリア通算1,000ゴールという壮大な目標（現在は964ゴール）の達成を目指し続けている。
しかし、息子がスペインの首都に移籍することになれば、短期的には家族全員の復帰も後押しされる可能性がある。いずれにせよ、クリスティアーノ・ジュニアがレアル・マドリードのシウダ・デポルティーバ（トレーニング施設）内の住居に滞在するという選択肢も残されている。
来年6月に16歳を迎える彼は、翌シーズンから正式にユースチームに加入することになる。