レアル・マドリードがクリスティアーノ・ロナウドの息子をテスト：詳細

わずか15歳のこの若手FWは、レアル・マドリードのカデテAチームで練習に参加し、報道によると、攻撃的ウイングとしてテストを受けたという。今後も数日間、バルデベバスでトレーニングを続ける予定だ。





現在、ロナウド・ジュニアはアル・ナセルのアカデミーに所属しており、2022年12月に父親が同クラブに加入して以来、そこでプレーしている。移籍が実現すれば、彼は再び父親の足跡をたどることになる。この若き才能は、すでにマンチェスター・ユナイテッドやユヴェントスのユースチームでもプレーした経験がある。





国際舞台では、アメリカ生まれながら、ロナウド・ジュニアはポルトガル代表を選択した。昨年5月に初めて招集され、U-15代表として日本戦でデビューを果たし、ポルトガルのユース代表チームで成長を続けている。



