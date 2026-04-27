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Muhammad Zaki

翻訳者：

レアル・マドリードがキリアン・エムバペの負傷について最新情報を発表。バルセロナとの大一番「エル・クラシコ」を欠場する恐れがある。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
バルセロナ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリードは、金曜夜のレアル・ベティス戦（引き分け）でキリアン・エムバペが負った負傷の程度を明らかにした。同選手が、今後行われるバルセロナとの重要な「クラシコ」を欠場する可能性が懸念されている。このストライカーは、ラ・リーガの試合終盤、左足に違和感を感じたため、交代を申し出た。

  • 公式医療報告書が公表された

    レアル・マドリードは月曜朝、クラブ施設での検査結果を公式声明で発表。FWキリアン・エムバペに左脚ハムストリングスの負傷が確認された。

    医療報告書には「本日、レアル・マドリード医療チームが選手キリアン・エムバペに対して実施した検査の結果、左脚の半腱様筋に損傷があることが判明した。経過観察中である」と記されている。

    マルカ紙は、ムバッペが次節エスパニョール戦を欠場し、5月10日のバルセロナ戦復帰を目指すとしている。

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ベティス撤退による不透明感

    懸念が最初に浮上したのは、ムバッペがレアル・マドリードでの記念すべき100試合目の出場中に交代を要請した際のことだった。超音波検査の結果、当初は楽観視されていたものの、このフランス人選手が国内リーグの最終月および北米で開催されるワールドカップに間に合うかどうかを判断するため、さらなる検査が必要となった。

    試合後、アルヴァロ・アルベロア監督は「状態は不明だ。数日様子を見る」と語った。 Mbappéは交代直後、治療のためロッカールームへ直行した。

  • エル・クラシコの行方

    医療チームの焦点は5月10日に移った。レアル・マドリードはスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナと対戦し、タイトル争いに影響を与える一戦に臨む。順位ではバルセロナに離されているが、クラブ首脳陣にとってこの試合の威信は依然として最優先だ。 ムバッペには回復までの2週間があり、ハンジ・フリック率いるチーム戦での先発出場にわずかな望みが残されている。

  • Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty

    フランスへの懸念が高まっている

    2026年W杯が迫るフランスでも、ムバッペの負傷は注目されている。今季40得点超の彼は、デシャン率いる攻撃陣の要であり、「レ・ブルー」の優勝争いに不可欠だ。

    ロドリゴらも長期離脱の懸念があり、攻撃陣は限界だ。クラブはエスパニョール戦でメンバーを回し、クラシコへ備えるが、ムバッペの回復に最も注目が集まる。

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