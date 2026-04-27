レアル・マドリードがキリアン・エムバペの負傷について最新情報を発表。バルセロナとの大一番「エル・クラシコ」を欠場する恐れがある。

懸念が最初に浮上したのは、ムバッペがレアル・マドリードでの記念すべき100試合目の出場中に交代を要請した際のことだった。超音波検査の結果、当初は楽観視されていたものの、このフランス人選手が国内リーグの最終月および北米で開催されるワールドカップに間に合うかどうかを判断するため、さらなる検査が必要となった。

試合後、アルヴァロ・アルベロア監督は「状態は不明だ。数日様子を見る」と語った。 Mbappéは交代直後、治療のためロッカールームへ直行した。