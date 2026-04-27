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レアル・マドリードがキリアン・エムバペの負傷について最新情報を発表。バルセロナとの大一番「エル・クラシコ」を欠場する恐れがある。
公式医療報告書が公表された
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ベティス撤退による不透明感
懸念が最初に浮上したのは、ムバッペがレアル・マドリードでの記念すべき100試合目の出場中に交代を要請した際のことだった。超音波検査の結果、当初は楽観視されていたものの、このフランス人選手が国内リーグの最終月および北米で開催されるワールドカップに間に合うかどうかを判断するため、さらなる検査が必要となった。
試合後、アルヴァロ・アルベロア監督は「状態は不明だ。数日様子を見る」と語った。 Mbappéは交代直後、治療のためロッカールームへ直行した。
エル・クラシコの行方
医療チームの焦点は5月10日に移った。レアル・マドリードはスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナと対戦し、タイトル争いに影響を与える一戦に臨む。順位ではバルセロナに離されているが、クラブ首脳陣にとってこの試合の威信は依然として最優先だ。 ムバッペには回復までの2週間があり、ハンジ・フリック率いるチーム戦での先発出場にわずかな望みが残されている。
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フランスへの懸念が高まっている
2026年W杯が迫るフランスでも、ムバッペの負傷は注目されている。今季40得点超の彼は、デシャン率いる攻撃陣の要であり、「レ・ブルー」の優勝争いに不可欠だ。
ロドリゴらも長期離脱の懸念があり、攻撃陣は限界だ。クラブはエスパニョール戦でメンバーを回し、クラシコへ備えるが、ムバッペの回復に最も注目が集まる。