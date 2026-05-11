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レアル・マドリードがカンプ・ノウでのクラシコで敗れた際、ヴィニシウス・ジュニオールはチャンピオンズリーグでの活躍をほのめかし、バルセロナファン挑発した。
ヴィニシウスがカンプ・ノウでの敵意に反応
今シーズン最後のエル・クラシコで、レアル・マドリードは苦戦した。圧倒的なバルセロナの前にリズムを掴めず、ホームのサポーターが声援を送る中、ヴィニシウスはサイドでボールを持つたびに激しいブーイングを受けた。
言葉を使わず反撃した。スタンドの前で片手で「1」、もう片方で「5」を示した。欧州制覇15回のレアルと5回のバルサ。数字がすべてを語っていた。
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欧州の優位性を改めて示す
バルサの勝利で2年連続のリーガ制覇が確定。それでもビニシウスは「ヨーロッパの王者」の称号がどのクラブにあるかを忘れさせなかった。
このやりとりは、スポティファイ・カンプ・ノウで緊張感の高まっていた試合にさらに刺激を加えた。ビニシウスにとって、これはスコアボードが不利でも反抗心を保ち、首都のクラブの歴史を強調する手段だった。
バルセロナがリーガ・エスパニョーラで優勝した。
マドリードの7番に挑発されたが、夜は結局「ブラウグラナ」のものとなった。この勝利は宿敵を倒しただけでなく、優勝争いを決める一撃となった。
ハンス・フリック監督率いるバルサはラ・リーガ2連覇を達成し、国内での優位を確固たるものにした。この結果、マドリードは順位表で後塵を拝している。
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また2位だった
開始9分、マーカス・ラッシュフォードの鮮やかなFKでバルサが先制。直後にフェラン・トーレスがダニ・オルモのパスをゴール上隅に決め2-0とした。バルサは残り3試合で14ポイント差の首位をキープ。
2シーズン連続でタイトルを逃したレアルは深刻な反省を迫られるだろう。ビニシウスの挑発もバルサの祝賀ムードは冷まさない。