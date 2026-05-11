レアル・マドリードがカンプ・ノウでのクラシコで敗れた際、ヴィニシウス・ジュニオールはチャンピオンズリーグでの活躍をほのめかし、バルセロナファン挑発した。

今シーズン最後のエル・クラシコで、レアル・マドリードは苦戦した。圧倒的なバルセロナの前にリズムを掴めず、ホームのサポーターが声援を送る中、ヴィニシウスはサイドでボールを持つたびに激しいブーイングを受けた。

言葉を使わず反撃した。スタンドの前で片手で「1」、もう片方で「5」を示した。欧州制覇15回のレアルと5回のバルサ。数字がすべてを語っていた。



