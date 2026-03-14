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レアル・マドリードがエルチェ戦に向けたメンバーを発表したが、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムは依然として不在
マドリードに負傷者続出
バルデベバスの治療室は、レアル・マドリードにとって最悪のタイミングで満員状態になりつつある。エルチェ戦に向けたクラブの公式メンバーリストは、マドリディスタたちの最悪の懸念を裏付けるものとなった。ムバッペ、ベリンガム、ロドリゴ、エデル・ミリタオは依然として欠場する。実際、ここ数週間でチームの中心選手たちが次々と離脱し、アルベロア監督は守備と攻撃の両面で難解なパズルを解かなければならない状況に追い込まれている。
守備陣の状況は特に深刻だ。ダヴィド・アラバとフェルランド・メンディの長期離脱に加え、アルバロ・カレラスとダニ・セバロスも欠場している。ラウル・アセンシオも筋肉の不調を訴えて直前に離脱し、シーズン終盤の重要な局面を迎える中、守備ラインは極めて手薄な状態となっている。
「ラ・ファブリカ」の若手選手たちにトップチームでの出場機会が与えられた
多くのベテラン選手がスタンドから観戦する中、注目の的は次世代の選手たちへと移っている。アルベロア監督は、その穴を埋めるためアカデミーに目を向け、カスティージャから数名の才能ある若手選手を招集した。ダニエル・ヤネス、ディエゴ・アグアド、チアゴ・ピタルチ、セサル・パラシオス、マヌエル・アンヘル、セルヒオ・メストレらが、相次ぐ負傷者による戦力不足を補うため、チームに加わった。
実際、『マルカ』紙の報道によると、アンヘルはエルチェ戦で先発出場の機会を与えられる可能性があるという。この21歳の選手は、先日行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦、マンチェスター・シティを3-0で圧倒した試合で、レアル・マドリードの一員としてデビューを果たしたばかりだ。
マンチェスター・シティ戦を前にメンバー入れ替えか？
チャンピオンズリーグの影が迫る中、エルチェ戦の日程は特に微妙なタイミングにある。マドリードは火曜日にマンチェスター・シティと、今シーズンの欧州での野望を左右する重要な第2戦を控えている。この欧州での戦いが控えているため、アルベロア監督は国内リーグでの勝ち点獲得の必要性と、マンチェスター遠征に向けて残りの主力選手をフレッシュな状態に保つ必要性のバランスをとらなければならない。
その結果、今夜の先発メンバーには大幅なローテーションが予想される。アルベロア監督が選手たちの負担を効果的に管理しようとしていることから、ブラヒム・ディアス、ダニ・カルバハル、エドゥアルド・カマヴィンガの3人がエルチェ戦での先発候補の筆頭となっている。スペイン人監督は綱渡りのような状況にあり、主力選手にさらなる負傷者が出れば、国内および欧州でのタイトル獲得への望みが絶たれる可能性があることを痛感している。
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リーガ・エスパニョーラの優勝争いにおいて、勝ち点を落とすわけにはいかない
選手起用に関する悩みや、間近に迫った欧州カップ戦の負担があるにもかかわらず、今夜のレアル・マドリードの最大の焦点は依然としてリーガ・エスパニョーラにある。バルセロナに追いつくためには1ポイントも貴重であり、ホームでのエルチェ戦での失点は、国内タイトルへの望みにとって大きな打撃となるだろう。戦力は手薄かもしれないが、ベルナベウでの期待は相変わらず高く、ファンは誰がユニフォームを着ようとも圧倒的なパフォーマンスを求めている。
レアル・マドリードは現在、27試合で勝ち点63を獲得し、首位バルセロナに4ポイント差の2位につけている。リーガ・エスパニョーラも終盤戦に差し掛かる中、クラシコのライバルからタイトルを奪還するためには、アルベロア監督率いるチームにとって、1勝1勝が極めて重要となるだろう。
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