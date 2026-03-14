レアル・マドリードがエルチェ戦に向けたメンバーを発表したが、キリアン・エムバペとジュード・ベリンガムは依然として不在

チャンピオンズリーグの影が迫る中、エルチェ戦の日程は特に微妙なタイミングにある。マドリードは火曜日にマンチェスター・シティと、今シーズンの欧州での野望を左右する重要な第2戦を控えている。この欧州での戦いが控えているため、アルベロア監督は国内リーグでの勝ち点獲得の必要性と、マンチェスター遠征に向けて残りの主力選手をフレッシュな状態に保つ必要性のバランスをとらなければならない。

その結果、今夜の先発メンバーには大幅なローテーションが予想される。アルベロア監督が選手たちの負担を効果的に管理しようとしていることから、ブラヒム・ディアス、ダニ・カルバハル、エドゥアルド・カマヴィンガの3人がエルチェ戦での先発候補の筆頭となっている。スペイン人監督は綱渡りのような状況にあり、主力選手にさらなる負傷者が出れば、国内および欧州でのタイトル獲得への望みが絶たれる可能性があることを痛感している。