プレミアリーグ新王者の同クラブは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが優勝しチャンピオンズリーグ決勝に進出したことで、ヒンカピーの貢献を高く評価している。

ESPNによると、ベルナベウでDFやMFを補強するには選手売却が不可欠だという。アラバの退団でCBは5人に減ったため、クラブはアセンシオのオファーを検討し、枠作りを進めている。