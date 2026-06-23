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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

レアル・マドリードがアーセナルのピエロ・ヒンカピー獲得を打診。ジョゼ・モウリーニョ監督の夏の補強が続く。

移籍情報
ピエロ・インカピエ
レアル・マドリー
アーセナル
ジョゼ・モウリーニョ
ラ・リーガ
プレミアリーグ

レアル・マドリードは今夏の補強の一環として、アーセナルのDFピエロ・ヒンカピエの獲得を正式に打診した。ジョゼ・モウリーニョ新監督は、復帰初シーズンに向けて多才な左利きセンターバックの獲得を望んでいる。

  • モウリーニョが万能型ディフェンダーを狙う

    ラ・リーガの強豪は、イブラヒマ・コナテをフリーで獲得しても守備補強を続ける。モウリーニョ監督は、センターバックとサイドバックをこなせる選手を希望している。しかし、24歳のエクアドル代表ヒンカピエの交渉は難航。彼は昨夏、バイエル・レバークーゼンから買い取り義務付きレンタルで加入したばかりだ。


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    支出が将来の収入を左右する

    プレミアリーグ新王者の同クラブは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが優勝しチャンピオンズリーグ決勝に進出したことで、ヒンカピーの貢献を高く評価している。

    ESPNによると、ベルナベウでDFやMFを補強するには選手売却が不可欠だという。アラバの退団でCBは5人に減ったため、クラブはアセンシオのオファーを検討し、枠作りを進めている。

  • 監視対象の代替防衛目標

    レアルはヒンカピエの移籍金がアーセナルと合意に至らなかった場合に備え、代替候補をリストアップした。マンチェスター・シティのルーベン・ディアスはコーチ陣の評価が高いが、移籍金の高額さが壁となる。インテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニも候補に。一方、ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックはワールドカップで負傷し、関心が低下している。

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    契約前に選手層を整理する

    マドリード首脳陣は、次なる大型移籍を決定する前に、肥大化したトップチームを整理する必要がある。マルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、デンゼル・ダムフリーズとの高額契約を既に締結しているため、財務規定により出場機会の少ない選手を放出せねばならない。一方、ヒンカピーはワールドカップでエクアドル代表としての任務に集中し、プレシーズン前にクラブの将来を考える。