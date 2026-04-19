チャンピオンズリーグ準々決勝でリヴァプールを下したばかりのPSGを相手に、アウェーチームは6分、アフォンソ・モレイラのパスをエンドリックが冷静に決めて先制。

さらに12分後、エンドリックはスルーパスでモレイラをフリーにし、モレイラが冷静に決めてリヨンは2点目。ルイス・エンリケがローテーションしたPSGは動揺を隠せなかった。







