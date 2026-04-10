レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、19歳の妻ガブリエリー・ミランダとの間に子供が生まれると発表した。

エンドリックと妻でモデル、ガブリエリー（24歳）は4月10日、インスタグラムで妊娠を発表した。二人は記念写真とともに「これで5人家族」と投稿し、犬2匹を含む家族が増えたことを報告した。

この発表は、2人が豪華なホワイトウェディングを挙げたわずか9か月後でのことだった。