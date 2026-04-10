AFP
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レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、19歳の妻ガブリエリー・ミランダとの間に子供が生まれると発表した。
セレソン（ブラジル代表）のスター選手に家族が増えた
エンドリックと妻でモデル、ガブリエリー（24歳）は4月10日、インスタグラムで妊娠を発表した。二人は記念写真とともに「これで5人家族」と投稿し、犬2匹を含む家族が増えたことを報告した。
この発表は、2人が豪華なホワイトウェディングを挙げたわずか9か月後でのことだった。
- Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
リヨンでのピッチでの成功
妊娠発表は、オリンピック・リヨンへのレンタル移籍期間中に行われた。レアル・マドリードから出場機会を求めて移籍したこの10代選手は、リーグ・アン12試合で4ゴール4アシストを記録し、飛躍的に成長した。
この活躍が評価され、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表チームに再招集された。エンドリックは先日、ブラジル代表としてクロアチア戦で決定的な活躍を見せた後、「妻からのメッセージでプレッシャーや不安が消えた」と明かし、支えてくれた妻への感謝を語った。
電撃的な恋と「交際契約」
2023年後半、ショッピングモールで出会った2人はすぐに交際を開始し、ブラジルメディアの注目の的となった。ミランダは初対面の瞬間を「一目惚れ」と表現。同年12月の「ボラ・デ・プラタ」授賞式で交際を公表し、エンドリックが18歳になった直後の2024年9月に結婚した。
さらに二人は「交際契約」でも話題に。契約には「毎日『愛してる』と伝える」「公の場で口論や不適切な行動をした場合は罰として贈り物を渡す」などの条項があるという。こうした独特のルールにもかかわらず、エンドリックが欧州サッカー界へ移籍する過程でも、二人は固い絆で結ばれ続けている。
- Getty Images Sport
目前に迫るワールドカップの夢
私生活で節目を迎えたエンドリックは、2026年ワールドカップのブラジル代表最終メンバー入りを確実にするため集中している。セレソンでの最近の活躍はアンチェロッティ監督から称賛を受け、5度の優勝を誇るブラジル代表で今夏重要な役割を担うと期待される。
代表最終メンバー入りの可能性については謙虚にこう語る。「ブラジルのためにできることは何でもする。疑いはない。努力し続けるだけだ。何よりも努力が物を言う。」