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レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、リーグ・アンの強豪リヨンでまたも決定的なゴールを決めた後、「リヨンに残りたい」と明かした。
リヨンはレンヌに勝利し、チャンピオンズリーグ進出へ前進した。
金曜日のリーグ・アンでリオンがレンヌを4-2で下し、エンドリックが今季5点目を決めて勝利を導いた。チームはチャンピオンズリーグ出場へ向け終盤の追い上げを続ける。
この結果、残り2試合でリヨンは3位に浮上。最終的なCL出場権を争うリールに2ポイント差をつけた。好調を維持し、チームは欧州最高峰の舞台への復帰へ王手をかけた。
- AFP
エンドリックはフランスでの生活に満足しており、チームに集中している。
リヨンの復活が欧州での野心を後押ししている
冬の移籍市場でレアル・マドリードからレンタル加入したエンドリックが加わった際、リヨンは欧州カップ戦圏から遠かった。しかし、フォンセカ監督の下で急激に巻き返し、チャンピオンズリーグ出場権を争う位置まで浮上した。
レンヌ戦についてエンドリックは「最高の気分だ。チームのために本当に嬉しい。重要な試合だった。我々は守備が堅く、攻撃でも試合を動かせる。 守備でも常に献身的に動き、ゴールも狙う。決められなくても全力で走り、チームに貢献する。結果が出なければベンチでも構わない。今日は得点でき、とても嬉しい。」
- AFP
あと2試合の勝負が残っている
リヨンはまずアウェイでトゥールーズと戦い、最終節ではホームでランスを迎える。この2試合でトップ3入りが決まる。エンドリックが得点を続け、リヨンがチャンピオンズリーグ出場権を獲得すれば、クラブは夏の移籍市場前に彼の残留を働きかけるかもしれない。ただし、彼はレアル・マドリードと2030年までの契約を結んでいる。