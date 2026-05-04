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endrick(C)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、リーグ・アンの強豪リヨンでまたも決定的なゴールを決めた後、「リヨンに残りたい」と明かした。

エンドリッキ
リヨン
レアル・マドリー
リヨン 対 スタッド・レンヌ
リーグ・アン
ラ・リーガ

レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックは、リヨンがレンヌに4－2で勝った試合で得点し、好調を維持した。試合後、このブラジル人ティーンは「スペインからフランスへの適応も順調で、リーグ・アンのリヨンに残ることも前向きに考えている」と話した。

  • リヨンはレンヌに勝利し、チャンピオンズリーグ進出へ前進した。

    金曜日のリーグ・アンでリオンがレンヌを4-2で下し、エンドリックが今季5点目を決めて勝利を導いた。チームはチャンピオンズリーグ出場へ向け終盤の追い上げを続ける。

    この結果、残り2試合でリヨンは3位に浮上。最終的なCL出場権を争うリールに2ポイント差をつけた。好調を維持し、チームは欧州最高峰の舞台への復帰へ王手をかけた。

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    エンドリックはフランスでの生活に満足しており、チームに集中している。

    試合後、エンドリックは将来について「フランスでの生活を楽しんでいる」と話し、長期滞在の可能性を示唆した。

    「ここでの生活は快適で幸せです」とLigue1+に語った「チームメイトともうまくいっていますし、将来は神様に任せます。マドリードに戻るか、契約を延長するか、様子を見ましょう。僕はここにいたいです。みんなが快適に過ごせるよう努力してくれています」

  • リヨンの復活が欧州での野心を後押ししている

    冬の移籍市場でレアル・マドリードからレンタル加入したエンドリックが加わった際、リヨンは欧州カップ戦圏から遠かった。しかし、フォンセカ監督の下で急激に巻き返し、チャンピオンズリーグ出場権を争う位置まで浮上した。

    レンヌ戦についてエンドリックは「最高の気分だ。チームのために本当に嬉しい。重要な試合だった。我々は守備が堅く、攻撃でも試合を動かせる。 守備でも常に献身的に動き、ゴールも狙う。決められなくても全力で走り、チームに貢献する。結果が出なければベンチでも構わない。今日は得点でき、とても嬉しい。」

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    あと2試合の勝負が残っている

    リヨンはまずアウェイでトゥールーズと戦い、最終節ではホームでランスを迎える。この2試合でトップ3入りが決まる。エンドリックが得点を続け、リヨンがチャンピオンズリーグ出場権を獲得すれば、クラブは夏の移籍市場前に彼の残留を働きかけるかもしれない。ただし、彼はレアル・マドリードと2030年までの契約を結んでいる。

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