レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、リーグ・アンの強豪リヨンでまたも決定的なゴールを決めた後、「リヨンに残りたい」と明かした。

金曜日のリーグ・アンでリオンがレンヌを4-2で下し、エンドリックが今季5点目を決めて勝利を導いた。チームはチャンピオンズリーグ出場へ向け終盤の追い上げを続ける。

この結果、残り2試合でリヨンは3位に浮上。最終的なCL出場権を争うリールに2ポイント差をつけた。好調を維持し、チームは欧州最高峰の舞台への復帰へ王手をかけた。