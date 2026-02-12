AFP
レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、リヨン対ナント戦で退場処分を受けた後に出場停止期間が判明
LFP、レッドカードの処分を1試合出場停止に軽減
リヨンのFWエンドリックは、リーグ・アンの規律委員会がナント戦での退場処分に関して寛大な措置を取ったため、長期の出場停止を免れた。レアル・マドリードからレンタル移籍中のブラジル代表選手は、リヨンが1-0で勝利した試合の後半に主審から一発退場を宣告され、最大3試合の出場停止処分を受ける可能性があった。
しかし水曜日のLFP（フランスプロサッカーリーグ）規律委員会会議を経て、この一発退場処分は取り消される決定が下された。試合映像を精査し、事後報告で「行為の再分類」を主張した主審の報告書を考慮した結果、委員会は処分を2枚目のイエローカードに軽減した。
これにより、エンドリックは暴力行為に対する延長出場停止処分ではなく、1試合の出場停止処分を受けることとなった。
LFPの声明は次のように述べている。「映像を確認し、レッドカード撤回を提案した審判の報告書を読んだ後、規律委員会はレッドカードを撤回し、2枚目のイエローカードに置き換えることを決定した。これにより出場停止処分となる」
「よって委員会は1試合の出場停止処分を科す」
ナントの神経戦を制した勝利の決定的瞬間
グルパマ・スタジアムで行われた激戦の第61分、この事件は起きた。リヨンが1-0の僅差でリードする中、エンドリックがナントの中盤選手デメイン・タビブと絡み合い、フラストレーションが爆発した。19歳の選手はボールが離れた瞬間に相手選手を蹴り飛ばすような動作を見せ、審判は即座にレッドカードを提示した。
この退場処分はリヨンにとって致命傷となる可能性が高く、残り30分を10人で戦う事態となった。パウロ・フォンセカ監督はこの判定に異議を唱え、試合後にこう語った。「私には非常に厳しい、極めて厳しい判定だった。このプレーの前には明らかなファウルがあった。ナントの選手はボールをプレーする意図はなく、エンドリックをブロックしようとしたのだ」
しかしホームチームにとって幸いだったのは、選手たちが踏ん張り、前半にパヴェル・スルツが決めた得点でリードを守り切り、全大会通算12連勝を達成したことだ。
ブラジル人ティーンエイジャーがリーグ・アンの要求に適応中
エンドリックのリヨン移籍は、サンティアゴ・ベルナベウでは得られなかった出場機会を得るためのものだった。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ロドリゴがスペインの首都でフォワードポジションを独占する中、この若者はシャビ・アロンソ監督の下でチームに定着できず、負傷からの復帰後、同監督の下でわずか2試合の出場に留まっていた。 アロンソ監督解任直前、マドリードは1月のレンタル移籍を承認。これにより若き才能が競争力ある欧州リーグで成長を続けられると同時に、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表のワールドカップ招集可能性を高める狙いがあった。
フランス移籍後、エンドリックはマドリードが獲得を決断した輝きを時折見せており、6試合で5得点を挙げ1アシストを記録。リヨンはヨーロッパリーグ首位でグループステージを突破し、リーグ・アンでも3位に浮上した。
ストラスブール戦の日程が確定
LFPの裁定による直接的な結果として、エンドリックはリヨンの次節リーグ1の試合を欠場する。欧州大会出場権争いにおいて重要な意味を持つ、ニースとの注目の対戦を欠場することになる。
しかし減刑された処分により、直後の試合から出場可能となる。エンドリックは翌週のストラスブール戦から戦列復帰が可能だ。
リヨンにとって、この攻撃的フォワードが早期に復帰するのは朗報だ。順位を上げてシーズンを力強く締めくくるためには、エンドリックが集中力と規律を保ち、最高の状態でプレーすることが求められる。この猶予により、彼は1ヶ月間ベンチでくすぶるより、早く過ちを償う機会を得た。
