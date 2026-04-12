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レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックが、リヨンでスーパーサブとして活躍。パウロ・フォンセカ監督の批判に見事な回答を示した。
フォンセカ監督は若きスターに更なる活躍を期待している。
日曜日の試合前、フォンセカ監督は若きフォワードについて率直に語った。 9試合未勝利のチーム状況を踏まえ、監督は「彼はもっと貢献すべき」と10代のFWに要求。欧州カップ戦出場圏内へ追い上げる終盤戦での役割を強調し、ロリアン戦ではエンドリックをベンチに置き、ゲザールを先発させた。
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スーパーサブが試合の流れを変えた
試合前まで、この10代選手はリヨンで公式戦18試合に出場し、1286分間プレーして6ゴール5アシストを記録していた。リーグ・アンでは10試合で3ゴール4アシストだった。それでも更なる活躍が求められていた。 前半は膠着。フォンセカ監督はハーフタイムに3人を同時に交代し、このブラジル人選手をコランタン・トリッソ、オレル・マンガラと共に投入した。5分後、右サイドを駆け上がったエンドリックのピンポイントクロスをロマン・ヤレムチュクがヘディングで叩き込み、ホームチームに先制点をもたらした。
ロリアン戦で重要な勝利を収める
56分、ブラジル人FWエンドリックがスペースに切り込み、ロリアンのGKムヴォゴに好セーブを強いた。跳ね返りをトリッソがヘディングで押し込み、リードは2点に広がった。 2点差になってもアウェーチームは崩れず、バンバ・ディエンがペナルティエリア内で倒された場面ではPKを要求した。しかし主審のブノワ・バスティアンは、試験導入中のスタジアム実況音声システムで直前にファウルがあったと説明。その後、ドミニク・グライフの好守でリヨンは無失点をキープした。
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PSGとの大一番を控えて
リヨンは現在リーグ・アン5位に浮上し、上位3チームとは2ポイント差。フォンセカ監督は、来週末パルク・デ・プランスでのパリ・サンジェルマン戦に向け、この勢いを維持したい。