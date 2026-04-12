試合前まで、この10代選手はリヨンで公式戦18試合に出場し、1286分間プレーして6ゴール5アシストを記録していた。リーグ・アンでは10試合で3ゴール4アシストだった。それでも更なる活躍が求められていた。 前半は膠着。フォンセカ監督はハーフタイムに3人を同時に交代し、このブラジル人選手をコランタン・トリッソ、オレル・マンガラと共に投入した。5分後、右サイドを駆け上がったエンドリックのピンポイントクロスをロマン・ヤレムチュクがヘディングで叩き込み、ホームチームに先制点をもたらした。