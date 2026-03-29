エンドリックのレアル・マドリード加入は大きな注目を集めたが、サンティアゴ・ベルナベウでの激しいポジション争いが彼の出場機会を制限した。

さらなる成長を遂げ、代表選考委員の目に留まるために必要な出場時間を求めて、この若きフォワードは冬の移籍市場でリヨンへのレンタル移籍を選択した。

リーグ・アンに移籍して以来、このブラジルの若き天才は、フランスサッカー特有のフィジカルなプレーに素早く適応し、南米で最も注目を集める才能の一人となった決定力と爆発的なスピードを披露している。

この移籍は成果を上げているようで、同選手はリーグ・アンでの最初の9試合で7ゴールに絡む活躍を見せている。