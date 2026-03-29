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レアル・マドリードからリヨンへレンタル移籍中のエンドリックが、リヨンでの印象的なスタートを受けて、ブラジル代表のワールドカップメンバー入りについて率直な見解を述べた
フランスでの新たなスタート
エンドリックのレアル・マドリード加入は大きな注目を集めたが、サンティアゴ・ベルナベウでの激しいポジション争いが彼の出場機会を制限した。
さらなる成長を遂げ、代表選考委員の目に留まるために必要な出場時間を求めて、この若きフォワードは冬の移籍市場でリヨンへのレンタル移籍を選択した。
リーグ・アンに移籍して以来、このブラジルの若き天才は、フランスサッカー特有のフィジカルなプレーに素早く適応し、南米で最も注目を集める才能の一人となった決定力と爆発的なスピードを披露している。
この移籍は成果を上げているようで、同選手はリーグ・アンでの最初の9試合で7ゴールに絡む活躍を見せている。
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「神と共にあれば、何でもできる」
ブラジル代表の最新メンバーに選出されたことを受け、自身の国際舞台での展望について語った18歳の彼は、これまでの道のりと、変化し続ける自身の野心について率直に語った。現在の状況について心からの思いを綴り、エンドリックは『FourFourTwo』誌に対し次のように語った。「リヨンでこれほど好調なスタートを切れるとは思っていなかったが、神様が不可能を可能にしてくれた。少し前までは、自分がワールドカップに出場できるとは信じていなかったが、神様がいれば何でも可能だ。 「私は何も疑っていません。自分の役割を果たし、一日一日を大切に生きていきます。私は今を生きているのです。リヨンでしっかりとトレーニングし、フィットネスプログラムをこなし、健康を維持し、試合で結果を出さなければなりません。神が望んでくだされば、6月のワールドカップに出場できるでしょう。」
ブラジル代表の座を巡る争い
ブラジル代表の主力選手になることは容易なことではない。特に、アンチェロッティ監督が豊富な人材を擁する攻撃陣においてはなおさらだ。ヴィニシウス・ジュニオール、ロドリゴ、ラフィーニャといった確固たるスター選手がいる一方で、新進気鋭の若手選手たちも絶えず代表入りを狙っている。
ブラジルサッカー連盟（CBF）のコーチングスタッフは、エンドリックの成長を注視していると報じられている。センターフォワードとしてだけでなく、ワイドなポジションでもプレーできる彼の能力は、1ヶ月に及ぶ大会において極めて貴重な戦術的柔軟性をもたらすだろう。
リーグ・アンのような競争の激しいリーグへのレンタル移籍を選択したことで、エンドリックは年齢以上の成熟さを示した。短期的にはレアル・マドリードに残留するという名誉を犠牲にし、その代わりに代表キャリアにおける長期的な利益を選んだのである。
- AFP
ワールドカップを見据えて
リヨンのサポーターたちは、この新星をすぐに受け入れた。もし彼の好調ぶりが続けば、レアル・マドリードは夏には、より洗練され、自信に満ちた選手を迎え入れることになるだろう。
今のところ、エンドリックの関心は、所属クラブの国内タイトル獲得を支援することと、ブラジル代表監督陣の頭から外れないようにすることの二手に分かれている。もし彼が現在の勢いを維持できれば、かつては不可能と思われたワールドカップ出場の夢も、現実のものとなる可能性は大いにある。
彼は、火曜日の夜に行われるブラジル対クロアチアの次なる国際親善試合で、出場機会を得られることを期待しているだろう。