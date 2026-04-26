AFP
翻訳者：
レアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍中のエンドリックは、リヨンでの滞在延長の可能性を否定していない。
チャンピオンズリーグ出場権の獲得が最優先です。
1月にリヨンに加入したエンドリックは、世界中のクラブが注目する才能を取り戻し、活躍を見せている。
Canal+のインタビューでは、ブラジル人選手がクラブへの愛着を示し、欧州トップリーグ復帰と残留の可能性に言及した。
「リヨンがCL出場権を取れば残留するか？正直、分からない」と彼は語った。「半年だけのレンタル移籍だったが、マドリードに戻るなら喜んで戻る。他に行く先があればそこへ行く。心からリヨンがCLに出場できるよう願っている。そこがリヨンの居場所だ」
- (C)Getty Images
リーグ・アンでの実り多いレンタル移籍期間
今シーズン序盤、サンティアゴ・ベルナベウで出場機会が限られていた19歳の選手にとって、フランスへの移籍はキャリアをリセットする必要な一歩だった。
リーグ・アンではリヨンで13試合に出場し、早くも10ゴールに絡む活躍を見せている。
この活躍は、スペインで出場時間が限られ、周囲が懸念を強めていた時期を経てのものだ。父ダグラス・ソウザは、ラ・リーガでの出場機会の少なさがパルメイラスで育った若きスターの成長を停滞させていると不満を漏らしていた。
戦術的な傾向とマドリードのジレンマ
エンドリックには依然としてさまざまな移籍噂がある。それでも彼はピッチで何をしたいのかをはっきりと語っている。サイドではなく、伝統的なセンターフォワードとして攻撃をリードしたいと何度も明言してきた。
「一番好きな背番号は9番で、中央でプレーするのが一番居心地がいい。でも、どんな形でもとにかくプレーしたい」と彼は最近語った。この希望は、すでにエリート級の攻撃陣が揃うチームに復帰した場合、アルバロ・アルベロア監督の悩みの種になるかもしれない。
- AFP
夏の復帰は不透明だ
レアル・マドリードは、このブラジル人選手をトップチームに復帰させるか、先発出場できる環境で成長を続けるかを慎重に検討している。
リヨンのリーグ最終順位は交渉に大きな影響を与える。チャンピオンズリーグ出場という魅力が関係者を契約延長へ導く可能性があるからだ。
他のビッグクラブも動向を注視しており、次の移籍市場はエンドリックにとって重要な局面となる。本人はシーズン最終盤に集中し、将来判断はその後下す見込みだ。