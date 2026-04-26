レアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍中のエンドリックは、リヨンでの滞在延長の可能性を否定していない。

1月にリヨンに加入したエンドリックは、世界中のクラブが注目する才能を取り戻し、活躍を見せている。

Canal+のインタビューでは、ブラジル人選手がクラブへの愛着を示し、欧州トップリーグ復帰と残留の可能性に言及した。

「リヨンがCL出場権を取れば残留するか？正直、分からない」と彼は語った。「半年だけのレンタル移籍だったが、マドリードに戻るなら喜んで戻る。他に行く先があればそこへ行く。心からリヨンがCLに出場できるよう願っている。そこがリヨンの居場所だ」



