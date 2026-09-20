バルセロナが圧巻の好調ぶりを見せているにもかかわらず、モウリーニョは宿敵について語ることを拒んだ。ポルトガル人指揮官は、自身が率いるチームのロッカールーム内で続いている戦術的な問題の修正だけに集中していると強調した。

「歴史的にも、文化的にも、レアル・マドリーは誰とも比較できない」とモウリーニョは報道陣に語った。「だから、私はどのチームとも自分たちを比較しない。自分たちのこと、自分たちの問題、そして改善しなければならないことについて話す。この数カ月ここにいて分かったのは、レアル・マドリーについて何かポジティブなことを耳にするのが、常により難しくなっているということだ」

ベテラン指揮官はまた、特に接戦で見せる選手たちの闘争心にも言及した。「得点が必要なまま終盤を迎えた3試合では、フィジカル面でもメンタル面でも、そして決意の面でも、力を振り絞って終えた」と同監督は付け加えた。「クオリティーだけでなく、このチームにはグループとしての強さがある。リーグはマラソンだ。常に障害のない真っすぐな高速道路のようなものではない。だが、我々はそこにいる」



