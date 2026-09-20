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「レアル・マドリーは誰とも比較できない！」。ジョゼ・モウリーニョが、レアル・マドリー指揮官としてアトレティコとのダービーに備える中、バルセロナとの比較に反論した。
レアル・マドリー、首位を走るチームに序盤から後れを取る
レアル・マドリーは、ラ・リーガ開幕序盤で宿敵バルセロナに勝ち点3差をつけられている。カタルーニャの強豪はここまで7試合で31得点を量産しており、水曜日のラシン・サンタンデール戦では7-2の圧勝も記録した。一方のマドリーは、国内リーグでやや波のあるスタートとなっている。
モウリーニョ監督率いるチームは、レアル・ベティスに1-0で惜敗した1敗を喫しており、勝ち点3を確保するために終盤の劇的展開に何度も頼ってきた。これは直近のエルチェ戦でも明らかだった。2-0のリードを手放しながらも、カルロス・エスピが後半アディショナルタイム1分に決勝点を奪い、辛うじて面目を保った。
- AFP
モウリーニョ、バルセロナの調子を意に介さず
バルセロナが圧巻の好調ぶりを見せているにもかかわらず、モウリーニョは宿敵について語ることを拒んだ。ポルトガル人指揮官は、自身が率いるチームのロッカールーム内で続いている戦術的な問題の修正だけに集中していると強調した。
「歴史的にも、文化的にも、レアル・マドリーは誰とも比較できない」とモウリーニョは報道陣に語った。「だから、私はどのチームとも自分たちを比較しない。自分たちのこと、自分たちの問題、そして改善しなければならないことについて話す。この数カ月ここにいて分かったのは、レアル・マドリーについて何かポジティブなことを耳にするのが、常により難しくなっているということだ」
ベテラン指揮官はまた、特に接戦で見せる選手たちの闘争心にも言及した。「得点が必要なまま終盤を迎えた3試合では、フィジカル面でもメンタル面でも、そして決意の面でも、力を振り絞って終えた」と同監督は付け加えた。「クオリティーだけでなく、このチームにはグループとしての強さがある。リーグはマラソンだ。常に障害のない真っすぐな高速道路のようなものではない。だが、我々はそこにいる」
ベルナベウのプロセスを信頼する
つい最近ベルナベウの指揮官に復帰したばかりのモウリーニョは、新たに編成された自身のチームがいまだ移行期にあることを、批判する声に対してすぐに強調した。チームはとりわけ90分間を通して主導権を維持することに苦しんでおり、その欠点はエルチェ戦での守備の緩みによって痛々しいほど浮き彫りになった。
「これはプロセスだ」とモウリーニョは説明した。「監督たちが2年、3年、4年、5年、あるいは10年にわたって指導し、その上でプロセスや進化について語るのであれば、我々が一緒になってまだ数カ月しかたっていない状況を想像してほしい」
また、長年にわたってタッチラインでしのぎを削ってきた関係を振り返り、アトレティコの同業者ディエゴ・シメオネにも賛辞を送った。「キャリアの中では本当にばかげたことをたくさん言ってしまうものだ」と、過去の発言について認めた。「時にはその瞬間の影響を受けるし、時には戦略的なものでもある。だが結局は、敬意を払うか、払わないかだ……我々は再びライバルになったが、戦いの同志でもある」
- Getty Images Sport
メトロポリターノでの大一番が待つ
レアル・マドリーは日曜日、アトレティコと対戦するためメトロポリターノへと短い移動を行い、バルセロナへのプレッシャーを維持したいところだ。激しいマドリード・ダービーを乗り切ることは、チームが高めつつある粘り強さと戦術的規律が問われる厳しい試練となる。
モウリーニョは、特に自身のチームがこの重要なシーズン序盤の数カ月で厳格な要求に適応し続けている中、スペイン1部で歩調を合わせるためには、これ以上勝ち点を落とさないことが不可欠だと理解している。
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