ファン・ダイクは現在、2025年4月に締結した2年間の契約延長の最終シーズンを戦っている。9月20日のボーンマス戦で1-0の勝利を収めた後、オランダ代表DFはクラブが新契約に関する交渉をまだ開始していないと明かした。35歳の同選手はマージーサイドでの自身の現状について冷静だとされる一方で、首脳陣に動きが見られないことで、来夏のラ・リーガ移籍の可能性をめぐる憶測が強まっている。

クラブで成功を収めた4年間の在籍中にリバプールで200試合以上に出場したエミール・ヘスキーは、レアル・マドリーの名声が決定的な要因になり得ると考えている。「ファン・ダイクはリバプールとの契約満了に近づいているが、契約下にあるかどうかに関係なく、特定のクラブからオファーが来れば心が揺らぐものだということを忘れてはいけない。そしてレアル・マドリーはその一つだ」とヘスキーは説明した。「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだ。ただ一つ、リバプールがまたしても大物スターを契約満了で手放すことになるのは、私には納得できない」

元イングランド代表FWは、これほど重要な存在を移籍金なしで失うことは、クラブの立場とサポーターにとって大きな打撃になるとの懸念を示した。ヘスキーは、Casinolyzeが伝えたコメントの中で、ファン・ダイクはベテランの域に入ってもなお高い価値を持つ資産だと指摘した。「それに、そのことはファンにとっても納得できるものではない。年齢を重ねていても、彼にはまだ価値があるからだ。リバプールでの彼の立場を踏まえれば、それはファン・ダイクが考えなければならないことだ」と付け加え、交渉の繊細さを強調した。