AFP
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「レアル・マドリーは彼の心を揺さぶるだろう」 リヴァプールに警告、フィルジル・ファン・ダイクがフリー移籍する可能性も
ファン・ダイクに迫るマドリード移籍の可能性
ファン・ダイクは現在、2025年4月に締結した2年間の契約延長の最終シーズンを戦っている。9月20日のボーンマス戦で1-0の勝利を収めた後、オランダ代表DFはクラブが新契約に関する交渉をまだ開始していないと明かした。35歳の同選手はマージーサイドでの自身の現状について冷静だとされる一方で、首脳陣に動きが見られないことで、来夏のラ・リーガ移籍の可能性をめぐる憶測が強まっている。
クラブで成功を収めた4年間の在籍中にリバプールで200試合以上に出場したエミール・ヘスキーは、レアル・マドリーの名声が決定的な要因になり得ると考えている。「ファン・ダイクはリバプールとの契約満了に近づいているが、契約下にあるかどうかに関係なく、特定のクラブからオファーが来れば心が揺らぐものだということを忘れてはいけない。そしてレアル・マドリーはその一つだ」とヘスキーは説明した。「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだ。ただ一つ、リバプールがまたしても大物スターを契約満了で手放すことになるのは、私には納得できない」
元イングランド代表FWは、これほど重要な存在を移籍金なしで失うことは、クラブの立場とサポーターにとって大きな打撃になるとの懸念を示した。ヘスキーは、Casinolyzeが伝えたコメントの中で、ファン・ダイクはベテランの域に入ってもなお高い価値を持つ資産だと指摘した。「それに、そのことはファンにとっても納得できるものではない。年齢を重ねていても、彼にはまだ価値があるからだ。リバプールでの彼の立場を踏まえれば、それはファン・ダイクが考えなければならないことだ」と付け加え、交渉の繊細さを強調した。
- Getty Images Sport
ベルナベウの補強戦略
レアル・マドリーは、大型移籍金を投じることなく守備陣の選択肢を強化するため、ファン・ダイクを主要ターゲットの1人としてリストアップしたと報じられている。スペインの名門はここ最近、補強戦略を転換し、契約満了が近づいている一流選手に焦点を当てることで、世界屈指の戦力を維持しながら財政の安定確保を目指している。
フロレンティーノ・ペレス氏は、イブラヒマ・コナテがフリートランスファーでマージーサイドからマドリーへ移った際の成功パターンを再現することに意欲的だと伝えられている。このフランス人DFはすでにスペインでの生活に順応しており、クラブは、かつての守備のパートナーと再びコンビを組ませることで、戦術面に即効性のある上積みをもたらせると考えている。
アンフィールドでの指揮官交代
注目は依然として主将の去就に集まっているが、ヘスキーはその一方で、いずれアンフィールドでキャプテンマークを引き継ぐ可能性がある選手にも目を向けた。ファン・ダイクの自然な後継者として副主将ドミニク・ソボスライを挙げ、クラブに対してはハンガリー代表MFの将来を一刻も早く確保すべきだと訴えた。
「ドミニク・ソボスライは将来のリヴァプールのキャプテンだ」と、ヘスキーは最近のインタビューで語った。「リーダーシップがあり、チームを掌握できる存在なのだから、そこを見据えて、最優先事項としてしっかり引き留めに動かなければならない。それだけではなく、彼は選手を引き寄せる材料にもなる。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人間であり、優れたリーダーでもある。少なくとも外から見ればそう映る。ああいう選手がいれば、ほかの選手を引きつけることもできる。ソボスライを残すことは極めて重要だ」
- Getty Images Sport
バルセロナ、ファン・ダイクへの関心が冷却化
興味深いことに、レアル・マドリーは彼の獲得に意欲を示している一方で、ライバルのバルセロナは関心を弱めたと報じられている。報道によれば、ハンジ・フリックは36歳のDFを迎え入れることに消極的で、ラ・マシア出身の若手有望株の台頭を妨げる可能性を懸念しているという。これにより、このオランダ人選手がリヴァプールの守備の中心として約10年にわたり刻んできた伝説的な章に、ついに終止符を打つ決断を下すのであれば、レアル・マドリーが最大の獲得候補として浮上している。
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