ファン・ダイクは、2025年4月に締結した2年契約延長の最終シーズンを現在迎えている。9月20日のボーンマス戦で1-0の勝利を収めた後、オランダ代表DFはクラブが新契約に関する交渉をまだ開始していないことを明かした。35歳の同選手はマージーサイドでの現状について冷静だとされる一方、首脳陣側に動きがないことで、来夏のラ・リーガ移籍の可能性をめぐる憶測が強まっている。

クラブで成功を収めた4年間の在籍中にリヴァプールで200試合以上に出場したエミール・ヘスキーは、レアル・マドリーの威光が決定打になり得ると考えている。「ファン・ダイクはリヴァプールで契約満了に近づいているが、覚えておかなければならないのは、ある種のクラブから声がかかれば、契約下にあるかどうかにかかわらず心は揺れるということだ。そしてレアル・マドリーはその一つだ」とヘスキーは説明。「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだ。唯一の問題は、リヴァプールがまたしても大物スターを契約満了で手放すことになるのは、私には受け入れがたいということだ」

元イングランド代表FWは、これほど重要な存在を移籍金なしで失うことがクラブの立場とサポーターにとって大きな打撃になるとの懸念を示した。ヘスキーは、『Liverpool Echo』が伝えたコメントの中で、ファン・ダイクはベテランの域にありながら依然として高い価値を持つ資産だと指摘した。「そして、それはファンにとっても同じく受け入れがたいことだ。年齢を考えても、彼にはまだ価値があるからだ。それは、リヴァプールでの彼の立場を踏まえれば、ファン・ダイクが考えなければならないことだ」と付け加え、交渉の繊細さを強調した。