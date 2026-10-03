AFP
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「レアル・マドリーは彼の心を動かすだろう」 リヴァプール、ヴィルヒル・ファン・ダイクのフリー移籍の可能性をめぐり警告受ける
ファン・ダイクにマドリード移籍の可能性が浮上
ファン・ダイクは、2025年4月に締結した2年契約延長の最終シーズンを現在迎えている。9月20日のボーンマス戦で1-0の勝利を収めた後、オランダ代表DFはクラブが新契約に関する交渉をまだ開始していないことを明かした。35歳の同選手はマージーサイドでの現状について冷静だとされる一方、首脳陣側に動きがないことで、来夏のラ・リーガ移籍の可能性をめぐる憶測が強まっている。
クラブで成功を収めた4年間の在籍中にリヴァプールで200試合以上に出場したエミール・ヘスキーは、レアル・マドリーの威光が決定打になり得ると考えている。「ファン・ダイクはリヴァプールで契約満了に近づいているが、覚えておかなければならないのは、ある種のクラブから声がかかれば、契約下にあるかどうかにかかわらず心は揺れるということだ。そしてレアル・マドリーはその一つだ」とヘスキーは説明。「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだ。唯一の問題は、リヴァプールがまたしても大物スターを契約満了で手放すことになるのは、私には受け入れがたいということだ」
元イングランド代表FWは、これほど重要な存在を移籍金なしで失うことがクラブの立場とサポーターにとって大きな打撃になるとの懸念を示した。ヘスキーは、『Liverpool Echo』が伝えたコメントの中で、ファン・ダイクはベテランの域にありながら依然として高い価値を持つ資産だと指摘した。「そして、それはファンにとっても同じく受け入れがたいことだ。年齢を考えても、彼にはまだ価値があるからだ。それは、リヴァプールでの彼の立場を踏まえれば、ファン・ダイクが考えなければならないことだ」と付け加え、交渉の繊細さを強調した。
- Getty Images Sport
ベルナベウの補強戦略
レアル・マドリーは、巨額の移籍金を投じることなく守備の選択肢を強化するため、ファン・ダイクを主要ターゲットの一人に据えたと報じられている。スペインの名門はここ最近、補強戦略を転換。財政の安定を確保しつつワールドクラスのスカッドを維持するため、契約満了が近い一流選手に焦点を当てているという。
フロレンティーノ・ペレスは、イブラヒマ・コナテがフリー移籍でマージーサイドからマドリーへ渡った際の成功パターンを再現することに意欲を示しているとされる。フランス人DFはすでにスペインでの生活に順応しており、クラブはかつての守備のパートナーと再び組ませることで、戦術面に即効性のある上積みをもたらせると考えている。
アンフィールドでの指導体制移行
注目は依然としてキャプテンの将来に集まっているが、ヘスキーはアンフィールドでいずれ誰が腕章を引き継ぐのかにも目を向けた。副キャプテンのドミニク・ソボスライこそファン・ダイクの自然な後継者だとし、クラブに対してハンガリー代表の将来を一刻も早く確保するよう促した。
「ドミニク・ソボスライは将来のリバプールのキャプテンだ」と、ヘスキーは最近のインタビューで語った。「リーダーであり、主導権を握れる人物なのだから、そこに目を向け始めて、最優先事項として彼をしっかり引き留めようとしなければならない。そのためだけではない。彼は選手を引き寄せるための材料としても使える。彼は素晴らしい選手で、素晴らしい人間であり、優れたリーダーだ。少なくとも外から見ればそう見える。ああいう選手を使って、ほかの選手たちを惹きつけることができる。ソボスライを残すことは不可欠だ」
- Getty Images Sport
バルセロナ、ファン・ダイクへの関心が冷却化
興味深いことに、レアル・マドリーが獲得に強い関心を示している一方で、ライバルのバルセロナは報じられるところによれば、その関心を弱めているという。報道によると、ハンジ・フリックは36歳のDFを迎え入れることに消極的で、ラ・マシア出身の若い才能の道を塞ぐ可能性を懸念しているようだ。これにより、このオランダ人選手がリヴァプールで築いてきた伝説的な歩みに、守備の中心として過ごした約10年を経てついに終止符を打つと判断した場合、マドリーが主要な獲得候補に浮上している。
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