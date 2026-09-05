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レアル・マドリーの負傷危機が深刻化、マルク・ククレジャがインテルとのチャンピオンズリーグ戦欠場の可能性大に
ククレジャ、レアル・マドリー戦敗戦で痛手を負う
マドリードは直近のレアル・ベティス戦で二重の痛手を負った。チームに今季初黒星を突きつけられただけでなく、この試合では終盤にフルバックのククレジャが負傷交代を強いられた。スペイン人左SBはここ最近、守備陣でモウリーニョ監督の第一候補として地位を確立し、アルバロ・カレラスを先発メンバーから押しのけていた。そのククレジャの終盤での交代により、今後の欧州日程に向けた出場可否は不透明となっている。
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モウリーニョ、けいれんのための交代だったと認める
試合終了のホイッスル後に話したモウリーニョ監督は、試合終盤に先発のサイドバックを交代させた理由を説明した。同監督は、その判断が身体的な疲労を受けた純粋な予防措置だったと認めた。
「ククレジャにけいれんが起きたため、カレーラスを投入した」とモウリーニョ監督は敗戦後、報道陣に対して説明した。
この問題は深刻ではないとみられているものの、週半ばの試合に間に合う形で回復できるかは微妙な状況だと、『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。最近ワールドカップを制したこの選手は、マドリーが次の公式戦に臨むまでに厳しい日程での調整を強いられることになった。
重要な欧州決戦を前に負傷者リストが拡大
ククレジャは、モウリーニョ監督の離脱者リストに新たに加わる可能性がある。レアル・マドリーはすでに、主力選手たちが戦列を離れていることで、チーム全体の選手起用に大きな問題を抱えている。
オーレリアン・チュアメニ、エデル・ミリトン、ロドリゴ、フェルラン・メンディ、エンドリッキは現在負傷を抱えている。ただ、コーチングスタッフはチュアメニかロドリゴのいずれかが復帰に間に合う可能性に期待を残している。さらに問題を深刻にしているのが、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガがいずれも出場停止で起用できないことだ。これらの離脱が重なり、モウリーニョ監督は複数のポジションで極めて限られた選択肢しか持てない状況に置かれている。
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マドリー、インテルとの対戦に照準
マドリーは日曜日にトレーニングピッチへ戻り、チャンピオンズリーグ初戦に向けた準備を開始する予定だ。火曜日にはインテルと対戦し、大きな意味を持つ一戦となっている。
国内で今季最初の黒星を喫したことを受け、欧州で実績のある相手から好結果を手にすることは、いまや極めて重要となっている。モウリーニョ監督は最終的なメンバー選考を行う前に、今後のトレーニングでククレジャの状態を注意深く見極めることになる。仮にククレジャの回復が火曜日に間に合わなければ、カレーラスがこの重要な一戦で先発メンバーに入る構えだ。
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