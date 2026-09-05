ククレジャは、モウリーニョ監督の離脱者リストに新たに加わる可能性がある。レアル・マドリーはすでに、主力選手たちが戦列を離れていることで、チーム全体の選手起用に大きな問題を抱えている。

オーレリアン・チュアメニ、エデル・ミリトン、ロドリゴ、フェルラン・メンディ、エンドリッキは現在負傷を抱えている。ただ、コーチングスタッフはチュアメニかロドリゴのいずれかが復帰に間に合う可能性に期待を残している。さらに問題を深刻にしているのが、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガがいずれも出場停止で起用できないことだ。これらの離脱が重なり、モウリーニョ監督は複数のポジションで極めて限られた選択肢しか持てない状況に置かれている。