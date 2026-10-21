「レアル・マドリーの目標はチャンピオンズリーグ優勝ではない」ジョゼ・モウリーニョ、ライプツィヒ戦を前に期待を抑える

レアル・マドリードが大会の優勝候補に入るかと問われると、モウリーニョ監督は時期尚早だとして、すぐにその見方を退けた。クラブの当面の目標は、まず決勝トーナメント進出を決めることだと強調した。

「まだ早すぎる」とモウリーニョ監督は続けた。「現時点で、マドリードの目標はチャンピオンズリーグ優勝ではない。今の目標は勝ち抜くことだ。その後、勝ち抜けに必要な勝ち点に達したら、次の目標はプレーオフを回避することになる。昨シーズンはプレーオフを戦わなければならなかった。あの2試合には常に緊張と責任が伴う。

「プレーオフでは敗退の可能性に直面するし、避けられる試合でもある。ただ、大会の状況を見ると、プレーオフを回避するには多くの勝ち点が必要になると感じている。我々は一歩ずつ進んでいる。まずは勝ち抜けを可能にする勝ち点11に到達する必要がある。その後、上位8チームに入るために全力を尽くす」