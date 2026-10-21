AFP
翻訳者：
「レアル・マドリーの目標はチャンピオンズリーグ優勝ではない」ジョゼ・モウリーニョ、ライプツィヒ戦を前に期待を抑える
モウリーニョ、チャンピオンズリーグでの重要な勝利を狙う
モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグでライプツィヒをサンティアゴ・ベルナベウに迎えるレアル・マドリーに、試合への集中を求めた。また、ライプツィヒが直近でバイエルン・ミュンヘンに大敗したにもかかわらず、ドイツのチームを過小評価しないよう選手たちに警告した。
レアル・マドリーは公式戦3連勝で欧州大会の第3節を迎える。モウリーニョ監督は直近の試合でチームが攻守に隙のないパフォーマンスを見せたと称賛する一方、過去の勝利が水曜夜の試合での結果を保証するものではないと強調した。
- Getty Images Sport
ライプツィヒは危険な存在だ
ライプツィヒに勝てば、マドリードはリーグフェーズでの順位を大きく押し上げられる。しかし、モウリーニョ監督は、選手たちが勢いを維持し、ピッチ上で勝ち点3を獲得しなければならないと強調した。レアル・マドリード・シティで報道陣に対応したモウリーニョ監督は、ライプツィヒが簡単な相手になるとの見方を否定した。
「ライプツィヒはミュンヘンで大敗したときのチームではない」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで語った。「PSVに勝ち、勝ち点3を手にし、次の段階への進出を目指しているチームだ。我々は短期間で3試合に勝ち、直近の試合では非常に良いプレーをした。
「非常に完成度の高いパフォーマンスだったが、続けていかなければならない。3試合に勝ったからといって、4試合目にも勝てるわけではない。明日はプレーして勝たなければならない」
プレーオフの波乱を避ける
レアル・マドリードが大会の優勝候補に入るかと問われると、モウリーニョ監督は時期尚早だとして、すぐにその見方を退けた。クラブの当面の目標は、まず決勝トーナメント進出を決めることだと強調した。
「まだ早すぎる」とモウリーニョ監督は続けた。「現時点で、マドリードの目標はチャンピオンズリーグ優勝ではない。今の目標は勝ち抜くことだ。その後、勝ち抜けに必要な勝ち点に達したら、次の目標はプレーオフを回避することになる。昨シーズンはプレーオフを戦わなければならなかった。あの2試合には常に緊張と責任が伴う。
「プレーオフでは敗退の可能性に直面するし、避けられる試合でもある。ただ、大会の状況を見ると、プレーオフを回避するには多くの勝ち点が必要になると感じている。我々は一歩ずつ進んでいる。まずは勝ち抜けを可能にする勝ち点11に到達する必要がある。その後、上位8チームに入るために全力を尽くす」
- AFP
ホームで勝ち点3の獲得を目指す
モウリーニョ監督率いるチームは現在、チャンピオンズリーグのリーグ順位表で9位につけている。ここまでインテル・ミラノとASローマに勝利し、2試合で勝ち点6を獲得した。ライプツィヒ戦の後、レアル・マドリーはラ・リーガの大一番、バルセロナとのエル・クラシコに目を向ける。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。