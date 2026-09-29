ZUMA Press Wire
翻訳者：
レアル・マドリーのレジェンド、ミチェル・サルガドが、ブラジルの小クラブであるノースECの監督就任という衝撃オファーを受諾した理由を明かす
サルガドがブラジルでの監督挑戦を受諾
元レアル・マドリーの右SBサルガドが、2027シーズンを前にブラジルのノースECの新指揮官として正式にお披露目された。50歳の指揮官は、長期的な野心とトレーニング施設に感銘を受け、モンテス・クラロスを拠点とするクラブからの驚きのオファーを受諾。サルガドは今後、カンピオナート・ミネイロのトップディビジョンでチームを率いた後、全国4部セリエDでのクラブ史上初参戦へと導くことになる。
- AFP
スペイン人、南米での新たな挑戦を受け入れる
元スペイン代表は、クラブ幹部による粘り強いアプローチが、南米で指導者キャリアを歩む決断を下すうえで決定的だったと明かした。就任を決めた理由について『ESPNブラジル』に語ったサルガドは、「会長は最初から私を招聘するために非常に尽力してくれた。モンテス・クラロスの施設を見に来るよう招待してくれた」と話した。
新たなチームの可能性については、こう続けている。「多くを成し遂げたいという強い意欲を持つ若いチームだ。とてもよく考えたが、サッカーが生き方そのものである国、そして大陸で、ミネイロ選手権のような素晴らしい大会を経験したいと思った。私たちはミネイロ選手権1部で戦うことに合意しており、謙虚さと仕事への意欲、そしてこの経験を生きる思いを持って臨むつもりだ」
戦術家は哲学と適応のバランスを取る
サルガドは、サンティアゴ・ベルナベウでタイトルに彩られた10年間を過ごし、2012年にブラックバーン・ローヴァーズで現役を引退。その後はサウジアラビアで若手有望株の指導にあたってきた。ブラジルで監督を務めるという彼の決断は、2002年ワールドカップを制した元ブラジル代表の複数のスターから温かく歓迎された。ブラジルのレジェンドたちとのやり取りについて、サルガドは次のように付け加えた。「私はいつもロベルト・カルロスと話しているし、ディダとエジミウソンからも祝福のメッセージを受け取った」
自身が導入しようとしている戦術的アプローチについては、こう続けた。「私は多くの監督から学んできたし、もちろん自分のスペイン式のスタイルもある。しかし、ブラジルのサッカーに適応しなければならないのは私の方だ。私たちはブラジルのチームであり、そのスタイルやサッカーの捉え方を変えることなく、新しいものを持ち込もうとしている」
- NurPhoto
州リーグのキャンペーンがプロジェクトを開始
サルガドが、2026年のトロフェウ・インコンフィデンシア制覇を受けて、野心的なプロジェクトを進めるノースECの指揮官に就任した。前任は同じく名高いクレベルソンである。この指揮官には、今後のカンピオナート・ミネイロに向けてチームを編成するための十分な準備期間が与えられている。地域大会での戦いに加え、最大の試練となるのは、セリエDとコパ・ド・ブラジルの両方でクラブ史上初の全国大会挑戦を戦い抜くことだ。
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