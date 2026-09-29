サルガドは、サンティアゴ・ベルナベウでタイトルに彩られた10年間を過ごし、2012年にブラックバーン・ローヴァーズで現役を引退。その後はサウジアラビアで若手有望株の指導にあたってきた。ブラジルで監督を務めるという彼の決断は、2002年ワールドカップを制した元ブラジル代表の複数のスターから温かく歓迎された。ブラジルのレジェンドたちとのやり取りについて、サルガドは次のように付け加えた。「私はいつもロベルト・カルロスと話しているし、ディダとエジミウソンからも祝福のメッセージを受け取った」

自身が導入しようとしている戦術的アプローチについては、こう続けた。「私は多くの監督から学んできたし、もちろん自分のスペイン式のスタイルもある。しかし、ブラジルのサッカーに適応しなければならないのは私の方だ。私たちはブラジルのチームであり、そのスタイルやサッカーの捉え方を変えることなく、新しいものを持ち込もうとしている」