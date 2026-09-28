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レアル・マドリーのレジェンド、ミチェル・サルガドが衝撃のキャリア転身。ブラジルの小クラブ、ノースECを率いることで合意した
野心的な小国チームが衝撃的人事を正式発表
モンテス・クラロスを本拠とするクラブは、野心的な長期プロジェクトを率いる存在としてサルガドの就任を正式に発表した。2022年に創設されたノースECは、サッカーのピラミッドを驚異的な勢いで駆け上がり、2年連続昇格を達成した後、2025年にはカンピオナート・ミネイロ・モジューロIIのタイトルを獲得した。その急成長は、2026年に州1部リーグ初挑戦でトロフェウ・インコンフィデンシアを制したことで頂点に達し、国内大会への前例のない出場権獲得を決めた。
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グラディエーターズが注目度の高い新指揮官を発表
クラブ首脳陣はSNSを通じて、この注目の戦術家の到着を発表し、将来に向けた大胆な野心を強調した。2度の欧州王者をモンテス・クラロスに迎えるにあたり、クラブの公式声明は次のように伝えている。「我々の歴史における最高の章で北を導く。ミシェル、ここでは大きな夢を見ることを恐れない街、地域、そしてファンが君を待っている。君は最大の舞台での経験をもたらす。我々は信じることを決してやめなかった者たちの粘り強さをもたらす。ミシェル・サルガドは北だ。2027年は視界に入っている。そしてノースは限界を押し広げる準備ができている」
ガラクティコの系譜がブラジル人の前任者に取って代わる
サルガドの加入により、このクラブの名高いフットボール関係者を起用する傾向は続くことになった。ベンチにはすでに2002年ワールドカップ優勝メンバーのクレベルソンがいる。50歳のサルガドは、レアル・マドリーで輝かしい10年間を過ごした確かな実績の持ち主であり、伝説的なガラクティコス時代にチャンピオンズリーグを2度、ラ・リーガを4度制している。南米へ渡る前には、元フルバックのサルガドはサウジアラビアのU-15およびU-16代表、さらにフューチャー・ファルコンズ構想で育成を統括していた。
- AFP
歴史的な戦いに先立ち、国内で準備が進む
サルガドは、ノースECが全国リーグとカップ戦に初めて臨む前に、競争力のあるチームを作り上げるための十分な時間を与えられてきた。ミナスジェライス州の小クラブは、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエDの4部で歴史を刻むことが予定されている一方、同時にコパ・ド・ブラジルでも実力を試すことになる。欧州で培った戦術的原則を、厳しさの増す南米サッカーの環境に適応させることは、スペイン人指揮官の監督キャリアにおいておそらく最も厳しい試練となる。
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