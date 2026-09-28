クラブ首脳陣はSNSを通じて、この注目の戦術家の到着を発表し、将来に向けた大胆な野心を強調した。2度の欧州王者をモンテス・クラロスに迎えるにあたり、クラブの公式声明は次のように伝えている。「我々の歴史における最高の章で北を導く。ミシェル、ここでは大きな夢を見ることを恐れない街、地域、そしてファンが君を待っている。君は最大の舞台での経験をもたらす。我々は信じることを決してやめなかった者たちの粘り強さをもたらす。ミシェル・サルガドは北だ。2027年は視界に入っている。そしてノースは限界を押し広げる準備ができている」