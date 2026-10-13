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レアル・マドリーのレジェンド、ダニ・カルバハルが2027年までヘタフェに加入。チャンピオンズリーグ6度制覇の名手が新たな章へ
数々のタイトルを獲得した王者が守備陣を強化
カルバハルがコリセウムへの移籍を完了し、輝かしいキャリアの新たな一章を正式にスタートさせた。チャンピオンズリーグで6度の優勝を経験した34歳の右サイドバックは、1年契約に署名。チームへの合流を円滑に進めるため、さっそくコーチングスタッフとともにクラブの施設を見て回った。
スペイン紙『マルカ』によると、カルバハルはマドリードの自宅から転居せずに1部リーグでのキャリアを続けるため、大幅な減俸に同意したという。
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コロシアム首脳陣、トップクラスの勝者を歓迎
クラブ首脳陣は公式媒体を通じてベテラン選手の加入を正式に発表した。クラブで27個のタイトル、スペイン代表で主要な国際タイトルを2つ獲得した輝かしい実績をたたえ、クラブ史上最も重要な補強だと評した。
サイドバックの新たな挑戦を歓迎し、ヘタフェは公式サイトで声明を発表した。「ヘタフェCFはダニ・カルバハルを歓迎し、この新たなステージでの活躍を願っている。コリセウムへようこそ、ダニ！」
戦術の選択肢が守備の基盤を広げる
MARCAはさらに、ホセ・ボルダラス監督からの直接の電話が、カルバハルの加入を決意させる決め手になったと報じた。ボルダラス監督は、キコ・フェメニアと右サイドバックのポジションを争うか、3バックの右センターバックを務めることを想定しているという。
火曜日に練習場でボルダラス監督とアシスタントのパトリ・モレノに会ったカルバハルは、「仕事に取りかかるのが本当に楽しみだ」と意欲を示した。
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重要なダービーが選手層の厚さを試す
クラブ幹部は、カルバハルが10月19日のラージョ・バジェカーノとのラ・リーガのダービーでデビューできる可能性を残すため、月曜日までに選手登録を完了させようと急いでいる。この国内での対戦が最も現実的な目標だ。木曜日のヨーロッパカンファレンスリーグにおけるヘタフェのクラヨヴァ遠征には出場できるか、依然として極めて不透明だからだ。
また、サポーターは、このDFがレアル・マドリーとの対戦でサンティアゴ・ベルナベウに感慨深い帰還を果たすまで、1月上旬まで待たなければならない。
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