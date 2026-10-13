あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

レアル・マドリーのレジェンド、ダニ・カルバハルが2027年までヘタフェに加入。チャンピオンズリーグ6度制覇の名手が新たな章へ

移籍情報
ダニエル・カルバハル
ヘタフェ
レアル・マドリー
UEFAカンファレンスリーグ
ラ・リーガ

レアル・マドリーの象徴的存在であるダニ・カルバハルが、2027年夏までの契約でヘタフェ加入に合意し、正式に新たな挑戦を始めた。契約満了に伴いサンティアゴ・ベルナベウを去ったベテランのサイドバックは、スペインの首都にとどまり、ヘタフェに卓越したリーダーシップをもたらす。

  • 数々のタイトルを獲得した王者が守備陣を強化

    カルバハルがコリセウムへの移籍を完了し、輝かしいキャリアの新たな一章を正式にスタートさせた。チャンピオンズリーグで6度の優勝を経験した34歳の右サイドバックは、1年契約に署名。チームへの合流を円滑に進めるため、さっそくコーチングスタッフとともにクラブの施設を見て回った。

    スペイン紙『マルカ』によると、カルバハルはマドリードの自宅から転居せずに1部リーグでのキャリアを続けるため、大幅な減俸に同意したという。


  • imago-sport-1073573095.jpgAlterphotos

    コロシアム首脳陣、トップクラスの勝者を歓迎

    クラブ首脳陣は公式媒体を通じてベテラン選手の加入を正式に発表した。クラブで27個のタイトル、スペイン代表で主要な国際タイトルを2つ獲得した輝かしい実績をたたえ、クラブ史上最も重要な補強だと評した。

    サイドバックの新たな挑戦を歓迎し、ヘタフェは公式サイトで声明を発表した。「ヘタフェCFはダニ・カルバハルを歓迎し、この新たなステージでの活躍を願っている。コリセウムへようこそ、ダニ！」

  • 戦術の選択肢が守備の基盤を広げる

    MARCAはさらに、ホセ・ボルダラス監督からの直接の電話が、カルバハルの加入を決意させる決め手になったと報じた。ボルダラス監督は、キコ・フェメニアと右サイドバックのポジションを争うか、3バックの右センターバックを務めることを想定しているという。

    火曜日に練習場でボルダラス監督とアシスタントのパトリ・モレノに会ったカルバハルは、「仕事に取りかかるのが本当に楽しみだ」と意欲を示した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    重要なダービーが選手層の厚さを試す

    クラブ幹部は、カルバハルが10月19日のラージョ・バジェカーノとのラ・リーガのダービーでデビューできる可能性を残すため、月曜日までに選手登録を完了させようと急いでいる。この国内での対戦が最も現実的な目標だ。木曜日のヨーロッパカンファレンスリーグにおけるヘタフェのクラヨヴァ遠征には出場できるか、依然として極めて不透明だからだ。

    また、サポーターは、このDFがレアル・マドリーとの対戦でサンティアゴ・ベルナベウに感慨深い帰還を果たすまで、1月上旬まで待たなければならない。

次の試合
ROM

ROM

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月14日

RMA

RMA

UCR

UCR

UEFAカンファレンスリーグ

2026年10月15日

GET

GET