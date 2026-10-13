レアル・マドリーのレジェンド、ダニ・カルバハルが2027年までヘタフェに加入。チャンピオンズリーグ6度制覇の名手が新たな章へ

クラブ幹部は、カルバハルが10月19日のラージョ・バジェカーノとのラ・リーガのダービーでデビューできる可能性を残すため、月曜日までに選手登録を完了させようと急いでいる。この国内での対戦が最も現実的な目標だ。木曜日のヨーロッパカンファレンスリーグにおけるヘタフェのクラヨヴァ遠征には出場できるか、依然として極めて不透明だからだ。

また、サポーターは、このDFがレアル・マドリーとの対戦でサンティアゴ・ベルナベウに感慨深い帰還を果たすまで、1月上旬まで待たなければならない。