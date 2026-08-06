この夏、スペインの強豪にとって最も注目すべき変化は、モウリーニョの大型加入である。ディアスは名将と献身的なコーチングスタッフを早くも称賛し、その綿密な準備と飽くなき勝利へのメンタリティーを強調した。

「とてもうまくいっている。彼もスタッフも非常によく準備されているからだ」と認めた。「モウリーニョがどういう存在か、そして彼がこれまで何を勝ち取ってきたかは、すでに分かっている。だから彼とともに勝ち続けたい。

「彼は僕たちに強度高くやるよう求めているし、個のクオリティーが高く、違いを生み出せるとも言っている。でも結局のところ、仕事はすごく重要だということだ。お互いのために犠牲になり、チームであることが大事だとね」