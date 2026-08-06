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レアル・マドリーのスター、ブラヒム・ディアスがジョゼ・モウリーニョの厳しいプレシーズン要求とタイトル獲得目標を明かす
ディアス、新シーズン開幕を心待ちに
ディアスは、マドリーがプレシーズンの準備を精力的に進める中で、ピッチに戻れたことへの大きな喜びを明かした。このダイナミックな攻撃的MFは、最近クラブのトレーニング施設に合流したばかりで、すでに今後待ち受ける大きな挑戦を見据えている。 『レアル・マドリーTV』のインタビューで、この選手はトップチーム復帰への思いと、モウリーニョの下で迎える新シーズンに向けた抱負を語った。
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モウリーニョが即座に影響を与える
この夏、スペインの強豪にとって最も注目すべき変化は、モウリーニョの大型加入である。ディアスは名将と献身的なコーチングスタッフを早くも称賛し、その綿密な準備と飽くなき勝利へのメンタリティーを強調した。
「とてもうまくいっている。彼もスタッフも非常によく準備されているからだ」と認めた。「モウリーニョがどういう存在か、そして彼がこれまで何を勝ち取ってきたかは、すでに分かっている。だから彼とともに勝ち続けたい。
「彼は僕たちに強度高くやるよう求めているし、個のクオリティーが高く、違いを生み出せるとも言っている。でも結局のところ、仕事はすごく重要だということだ。お互いのために犠牲になり、チームであることが大事だとね」
さらなる栄光を見据えて
新たな国内シーズンの開幕が急速に近づく中、ディアスはチームとしての成功を目指しながら、自身の貢献を最大化することだけに集中している。この万能型アタッカーは、サポーターを楽しませ、チームのたゆまぬタイトル獲得への追求を後押しするため、ピッチ上ですべてを出し切る決意だ。
ディアスは「100パーセントの状態でチームを助けたい。それは明らかだし、自分ができる最大限を尽くすつもりだ」と語った。「自分のプレーで、すべてのマドリディスタにも喜んでもらえていると思う。個人としては、すべての試合で最高の自分を見せたい。チームとして最も素晴らしいのはタイトルを勝ち取ることだ。ここはレアル・マドリーであり、僕たちはタイトルを獲らなければならない」
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マドリーの次は？
ディアスとチームメートは引き続き新シーズンに向けた準備を進める。土曜日にフェレンツヴァーロシュと対戦し、その4日後にはデポルティボ・ラ・コルーニャ戦を控えている。その後、レアル・マドリーは8月22日にRCDEスタジアムで行われるエスパニョールとのアウェーゲームで、2026-27シーズンのラ・リーガ開幕を迎える。
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