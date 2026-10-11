試合終盤、ビニシウスはマドリーのリードを広げる追加点を決めたと考えていた。しかし、主審がピッチサイドのモニターで映像を確認するよう求められ、その喜びはすぐに断ち切られた。

その得点は記録されることなく、このアタッカーはサリバとのフィジカルな衝突によってトンネル奥へ下がるよう命じられた。この判定にホームの観衆は騒然となり、チームは10人で試合を終えることになった。

試合終了のホイッスル後、このブラジル代表は自らの規律を欠いた行動についてすぐに責任を認めた。SNSに短いメッセージを投稿し、こうつづった。「チームとファンに申し訳ない」



