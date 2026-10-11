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レアル・マドリーのスター、ビニシウス・ジュニオールがビジャレアル戦での不可解な髪引っ張りによる一発退場を受けて公に謝罪
ベルナベウでの不可解な退場劇
レアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールは、ビジャレアルに1-0で競り勝ったラ・リーガの一戦で一発退場を命じられた。サンティアゴ・ベルナベウでのVARレビューの末、26歳のブラジル人は退場処分となった。
このブラジル人アタッカーは、勝利を確実なものにするため、後半52分から途中出場した。しかし、ナタン・サリバの髪を引っ張ったとして退場となり、ピッチに立っていた時間はわずか20分だった。この奇妙な場面は、レアル・マドリーが勝負を決める2点目だと考えたゴールにつながるプレーの中で起きた。
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ブラジル人、迅速に謝罪
試合終盤、ビニシウスはマドリーのリードを広げる追加点を決めたと考えていた。しかし、主審がピッチサイドのモニターで映像を確認するよう求められ、その喜びはすぐに断ち切られた。
その得点は記録されることなく、このアタッカーはサリバとのフィジカルな衝突によってトンネル奥へ下がるよう命じられた。この判定にホームの観衆は騒然となり、チームは10人で試合を終えることになった。
試合終了のホイッスル後、このブラジル代表は自らの規律を欠いた行動についてすぐに責任を認めた。SNSに短いメッセージを投稿し、こうつづった。「チームとファンに申し訳ない」
乱暴な行為に関するルールを解説
この退場処分により、スペインサッカー連盟（RFEF）が当該場面の検証を進める中、ビニシウスは不安な時間を過ごすことになった。同連盟の公式規定では、相手選手の髪を引っ張る行為は厳格に暴力行為に分類される。
統括団体は、このFWに対する適切な処分を決定するため、第130条を適用する。この条項は、相手選手に直接的な負傷を負わせていないピッチ上での暴力行為を対象としている。
ガイドラインによれば、この違反行為に対する標準的な制裁は1試合から3試合の出場停止だ。最大限の処分が科されれば、国内の重要な複数の試合を欠場することになる。
- AFP
クラシコ出場は不透明か
長期の出場停止となれば、ビニシウスとチームメートにとって大きな痛手となる。レアル・マドリーは今、リーグ戦で極めて厳しい局面に入ろうとしている。
今後のリーガ3試合では、セビージャ、バルセロナ、ラシン・サンタンデールとの難敵相手の試合が待っている。ブラジル人FWがこのうち何試合を欠場することになるのかは、懲戒委員会の最終裁定によって決まる。
クラブにとって最大の懸念は、10月25日のエル・クラシコを欠場する可能性だ。2試合以上の出場停止処分が科されれば、カンプ・ノウで行われる一戦をピッチ脇から見守ることを余儀なくされる。
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