ネーションズリーグを欠場する決断は、休養を得るための手段としてクルトワ自身が主導したものだったが、その判断には指揮官からの厳しい警告も伴った。ファン・ボメルはこの状況について直接話し合うため、わざわざスペインの首都へ飛んだが、クルトワが最終的に先発メンバーへ復帰する際に特別扱いはしない姿勢を示した。

クルトワは、自身のベルギー代表の正GKとしての将来性について、その会話が率直なものだったと認めた。「その時点で先発の座は保証できないと彼は答えた」とクルトワは明かした。「ネーションズリーグでプレーするGKが良いパフォーマンスを見せれば、ファン・ボメルはその選手を起用し続けるかもしれない。ただ、僕は自分のポジションを勝ち取りたい。再び第一GKになれることを証明したい」