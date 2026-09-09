Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリーのスター、ティボー・クルトワがベルギー代表指揮官マルク・ファン・ボメルとの直接会談を経てネーションズリーグ参戦を見送るへ
クルトワ、ネーションズリーグ欠場を認める
クルトワは、今後のネーションズリーグ期間中は代表活動から離れることを正式に認めた。10年以上にわたってベルギー代表の主力を務めてきたベテランGKは、ベルギー代表の新監督マルク・ファン・ボメルとマドリードで直接会談した後、この決断に至った。話し合いでは、クルトワの身体的な回復の必要性と、34歳でキャリアの後半戦に入る中で負担を管理したいという本人の意向が中心となった。
話し合いの最終的な結論について語ったクルトワは、代表での当面の将来について明確にした。「私はベルギー代表でネーションズリーグ全日程を戦わないことを選んだ」と、クルトワは『Het Laatste Nieuws』に語った。このGKはさらに、これは大会終盤の段階も含むと明かし、こう付け加えた。「代表監督が負傷者の問題で困る場合を除いては、私は例外的に招集される可能性がある」
- Getty Images Sport
ファン・ボメルが先発出場枠をめぐって警告
ネーションズリーグを欠場する決断は、休養を得るための手段としてクルトワ自身が主導したものだったが、その判断には指揮官からの厳しい警告も伴った。ファン・ボメルはこの状況について直接話し合うため、わざわざスペインの首都へ飛んだが、クルトワが最終的に先発メンバーへ復帰する際に特別扱いはしない姿勢を示した。
クルトワは、自身のベルギー代表の正GKとしての将来性について、その会話が率直なものだったと認めた。「その時点で先発の座は保証できないと彼は答えた」とクルトワは明かした。「ネーションズリーグでプレーするGKが良いパフォーマンスを見せれば、ファン・ボメルはその選手を起用し続けるかもしれない。ただ、僕は自分のポジションを勝ち取りたい。再び第一GKになれることを証明したい」
欧州選手権に注目
イタリアやフランスのような強豪とのネーションズリーグの試合は、穴を埋めることになる者にとって厳しい試練となる。活動休止にもかかわらず、クルトワはこれが代表からの永久的な引退ではないことを明確にしたかった。ベルギーを次の主要大会へ導く助けとなることへの意思は変わっておらず、欧州選手権予選が始まれば復帰する考えだ。
このGKは、自ら設けた休養の後に再びチームへ戻るには、自分の力でその座を勝ち取らなければならないことも理解している。「私は欧州選手権予選に向けて再び招集可能な状態になる」とクルトワは述べた。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーの好調は依然として盤石だ
代表での将来を巡る不透明感があるにもかかわらず、クルトワはクラブレベルで世界屈指と評価される理由を示し続けている。直近のチャンピオンズリーグでのパフォーマンスはGKとしての真骨頂であり、レアル・マドリーの勝利に向けて、ほぼ1人でインテルを封じ込めた。長期的な視点でコンディションを管理している中でも、その反射神経と試合を決める力は依然として鋭さを保っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。