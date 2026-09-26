マドリードのスーパースターがこの夜の主役となり、トルコとの激戦を1-0で制する唯一のゴールを決めて、フランスのUEFAネーションズリーグ戦を白星発進に導いた。しかし、ジネディーヌ・ジダン監督の代表初陣となったこの勝利の喜びは、主将が足を引きずりながらピッチを後にする姿によって、コジャエリ・スタジアムですぐにかき消された。

アクシデントが起きたのは67分だった。ムバッペが右足で代表通算67点目を突き刺した場面で、シュートを打った際に左足が不自然な形で接地したように見えた。このピッチは試合を通してコンディションの悪さが批判されていた。本人は当初、そのゴールを祝おうとしていたものの、FWはすぐに激しい痛みを訴える様子を見せ、ひざを押さえた後、最終的にはピッチに倒れ込んだ。