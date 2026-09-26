AFP
翻訳者：
レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペがフランス代表から離脱 ジネディーヌ・ジダンは左ひざの問題について「良い状態には見えない」と認める
負傷の痛手がジダンの初陣勝利に影を落とす
マドリードのスーパースターがこの夜の主役となり、トルコとの激戦を1-0で制する唯一のゴールを決めて、フランスのUEFAネーションズリーグ戦を白星発進に導いた。しかし、ジネディーヌ・ジダン監督の代表初陣となったこの勝利の喜びは、主将が足を引きずりながらピッチを後にする姿によって、コジャエリ・スタジアムですぐにかき消された。
アクシデントが起きたのは67分だった。ムバッペが右足で代表通算67点目を突き刺した場面で、シュートを打った際に左足が不自然な形で接地したように見えた。このピッチは試合を通してコンディションの悪さが批判されていた。本人は当初、そのゴールを祝おうとしていたものの、FWはすぐに激しい痛みを訴える様子を見せ、ひざを押さえた後、最終的にはピッチに倒れ込んだ。
- AFP
ジダン、気がかりなコンディションの最新情報を明かす
ジダンは主力選手の状態について懸念を隠さなかった。伝説的な元MFは、初期段階の兆候が決して前向きなものではないと認めた。ジダンは、27歳の同選手が現在の合宿でこれ以上プレーしないことを認め、今後のベルギー戦とイタリア戦を欠場すると明かした。指揮官は、特にレアル・マドリーでスペインの首都に戻った後にFWを待ち受ける過密日程を踏まえ、選手の健康が最優先であると強調した。
「彼は大丈夫ではない。残念ながら、良くは見えない。家に帰らなければならないと思う。リスクは冒さない。シュートを打った際に膝を過度に伸ばしてしまった。続けるのは本人にとってまったく前向きな状況ではない」とジダンはTF1に語った。
撤退が正式に発表された
フランスサッカー連盟（FFF）は、エムバペが左ひざの腱を負傷したと正式に確認し、今季の代表ウインドーへの関与が突然終わりを迎えることになった。試合直後に発表された公式声明で、統括団体は同国で最も影響力のある選手を戦列から離脱させた負傷の詳細を明らかにした。
声明では次のように述べられている。「キリアン・エムバペは決勝点を決めた場面でひざを負傷した。腱の負傷を抱えており、治療のためマドリードに戻る」
- AFP
フランス、長期化した代表ウィークを乗り切る
ムバッペの離脱は、今回の長期化したインターナショナルブレークの間に自身の戦術的ビジョンを浸透させようとしているジダンにとって、大きな痛手となる。ベルギー戦後、フランスは10月上旬にスタッド・ド・フランスでイタリア戦、そしてベルギーとの再戦というホーム2試合を控えている。最大の得点源でありリーダーでもある存在を欠くなか、フランスはこの厳しい連戦を乗り切るため、選手層の厚さに頼ることになる。今後の焦点は、マドリーの象徴的存在が残した穴を埋めるために、ジダンが代役を追加招集するかどうかに移る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。