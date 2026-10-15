Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリーのスター、ヴィニシウス・ジュニオールが出場すらしていないのにスタジアムで奇妙なチャントの標的に
ヘイトへの取り締まり強化
ラ・リーガは今季、スペインのスタジアムから侮辱的なチャントを根絶するため、改めて強力な取り組みを開始した。リーグの運営団体は先日、直近の国内リーグ戦で見られた容認できない観客の行動を詳述した報告書を公表した。
残念ながら、週末には全く別々の2件の出来事が起き、スタンドに今も憎悪が根強く残っていることが浮き彫りになった。ラ・リーガはスペインで起きたこれらの出来事を正式に記録し、今後こうした行為を処罰せずに済ませることはないと明確に示した。
この取り組みは、サポーターの行動を抜本的に改善し、スペインサッカー全体のスタジアムの雰囲気を健全にするため、リーグが進める広範な活動の一環だ。
- Getty Images Sport
ヴィニシウスをめぐる奇妙なチャント
週末、最も異例で憂慮すべき出来事が起きたのは、レアル・ソシエダとデポルティーボ・ラ・コルーニャの対戦中だった。前半終了間際、バスク地方のスタジアムの下層スタンドにいた地元サポーターの一団が、ヴィニシウスに向けて露骨なチャントを始めた。
観客は「ヴィニシウスは馬鹿だ、馬鹿だ」と繰り返し歌い、ブラジル人FWを名指しで、一切挑発されていないにもかかわらず攻撃した。奇妙なことに、この試合でマドリードのスター選手はピッチ上におらず、スタジアムの近くにすらいなかった。
クラシコを巡る緊張が高まる
ヴィニシウスに向けたこうしたチャントは、このFWを巡る出来事が大きく報じられた翌日に起きた。ブラジル人FWはレッドカードを提示され、レアル・マドリーのビジャレアル戦でピッチ上で相手選手の髪を引っ張ったとして退場処分を受けた。
一方、ラ・リーガは、バルセロナとマドリード郊外に本拠を置くヘタフェとの最近の試合でも、広範囲にわたる侮辱行為を記録した。この試合では、サポーターがレアル・マドリーを名指しで侮辱するチャントを、別々の機会に計3回歌う声が聞かれた。
こうした数多くの侮辱行為により、次のクラシコを前に、敵対的な雰囲気が醸成されていることは疑いない。しかし、リーグ関係者は、このような攻撃的な行為は現代のスタジアムでは決して許されないと強く訴えている。
- AFP
スタンド閉鎖の可能性
ラ・リーガの関係者は最近起きたこれらすべての事案を慎重に記録しており、現在は大幅に厳しい対応を準備している。同組織は、今季開幕時に第一弾の予防措置を導入した後も、直接かつ即座に措置を講じる権利を明確に留保している。
スペインのサッカー当局は、問題行動を起こすサポーター集団に対してより厳しい処分を科すべく、次の懲戒措置をすでに計画している。ラ・リーガは、続く観客の騒動に効果的に対処するため、フランスで現在用いられている懲戒制度を積極的に参考にしている。
これにより、問題を起こしたクラブには近く、スタジアムの一部観客席を閉鎖する厳しい処分が科される可能性がある。こうした断じて容認できない行為を厳しく罰する最初の大きな措置として、問題が起きた特定のスタンドに対し、執行猶予付きの閉鎖処分が科されると広く見込まれている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。