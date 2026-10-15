ラ・リーガは今季、スペインのスタジアムから侮辱的なチャントを根絶するため、改めて強力な取り組みを開始した。リーグの運営団体は先日、直近の国内リーグ戦で見られた容認できない観客の行動を詳述した報告書を公表した。

残念ながら、週末には全く別々の2件の出来事が起き、スタンドに今も憎悪が根強く残っていることが浮き彫りになった。ラ・リーガはスペインで起きたこれらの出来事を正式に記録し、今後こうした行為を処罰せずに済ませることはないと明確に示した。

この取り組みは、サポーターの行動を抜本的に改善し、スペインサッカー全体のスタジアムの雰囲気を健全にするため、リーグが進める広範な活動の一環だ。