マドリーとビジャレアルの一戦で退場となったヴィニシウスが、一連の激しい振る舞いをめぐって厳しい処分を受けることになった。ブラジル人FWは相手選手ネイサン・サリバの髪を引っ張ってレッドカードを受けたが、その後も怒りを収めなかった。主審のイシドロ・ディアス・デ・メラに詰め寄り、チームメートのエンドリッキがなだめようとしても聞き入れず、VARモニターの近くではラ・リーガの職員を押しのけた。拡散された映像には、ベルナベウのトンネルを怒りながら引き揚げる間も激高し続ける姿が捉えられており、不満と規律違反が重なった夜となった。

スペインサッカー連盟はヴィニシウスに4試合の出場停止処分を科した。本人にとっても戦力面でも大きな痛手となる。処分の内訳は、サリバとの一件で2試合、主審に対する攻撃的な振る舞いで2試合だ。これにより、同選手は11月の代表ウィークが終わるまでラ・リーガに出場できず、複数の重要な試合を欠場する。なかでも大きいのが、バルセロナとの重要なクラシコだ。