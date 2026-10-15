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レアル・マドリーのスター、ヴィニシウス・ジュニオールがラ・リーガの審判に傑出した選手を守るよう要求
ヴィニシウス、審判の質の向上を求める
ヴィニシウスはスペインサッカー界における技巧派選手の扱いに懸念を示し、観客を楽しませる選手を審判がもっと守るよう求めた。ローマとの波乱の一戦を4-3で制したチャンピオンズリーグの試合後、ヴィニシウスは自身の処分記録を構造的な問題の証拠として挙げた。頻繁に厳しい接触プレーを受けているにもかかわらず、審判から処分を受けるのはしばしば自分の方だと指摘した。
「私が500回ファウルを受け、それによってレッドカードが5枚出たという統計を見た。イエローカードが何枚出たかは分からない。でも、イエローカードをもらうのはいつもヴィニだ。理解できない。バルセロナのラミンやアトレティコのフリアンのような、際立った選手を守らなければならない」とウインガーは語ったと、ムンド・デポルティーボが伝えた。
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高くついた激高、重い出場停止処分が確定
マドリーとビジャレアルの一戦で退場となったヴィニシウスが、一連の激しい振る舞いをめぐって厳しい処分を受けることになった。ブラジル人FWは相手選手ネイサン・サリバの髪を引っ張ってレッドカードを受けたが、その後も怒りを収めなかった。主審のイシドロ・ディアス・デ・メラに詰め寄り、チームメートのエンドリッキがなだめようとしても聞き入れず、VARモニターの近くではラ・リーガの職員を押しのけた。拡散された映像には、ベルナベウのトンネルを怒りながら引き揚げる間も激高し続ける姿が捉えられており、不満と規律違反が重なった夜となった。
スペインサッカー連盟はヴィニシウスに4試合の出場停止処分を科した。本人にとっても戦力面でも大きな痛手となる。処分の内訳は、サリバとの一件で2試合、主審に対する攻撃的な振る舞いで2試合だ。これにより、同選手は11月の代表ウィークが終わるまでラ・リーガに出場できず、複数の重要な試合を欠場する。なかでも大きいのが、バルセロナとの重要なクラシコだ。
エンドリッキがチームメイトを擁護
エンドリッキもヴィニシウスを擁護し、リーグの懲戒機関がこのウインガーを狙い撃ちにしていると主張した。エンドリッキは『Movistar Plus+』に対し、今回の処分は「信じられない」「異常だ」と批判し、ヴィニシウスが不当に標的にされていると訴えた。一発退場なら通常は2試合の出場停止処分となるが、エンドリッキによると、チーム内ではブラジル人ウインガーに対する継続的な厳しい監視を踏まえ、より重い処分を覚悟していたという。
「一発退場だから2試合の出場停止になるはずだと分かっていた。でも心の奥では、2試合だけでは済まないとも分かっていた。彼らが『ヴィニ』にしていることは信じられないし、異常だ。それ以外に言いようがない。2試合ではなく4試合の処分を科したんだ。彼らは『ヴィニ』を狙い続けるだろう。でも彼は強い人間で、いつも懸命に努力し、あらゆることと闘っている。きっと強さを保ち、復帰するときには素晴らしい状態で戻ってくる」と語った。
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ローマ戦での苦しい一夜を振り返る
ピッチ上では、ヴィニシウスは普段のような影響力を発揮できず、マドリーは1-3とリードを許した。それでも終盤に鮮やかな逆転劇を演じた。第4審判の交代ボードに自分の背番号が表示された際、FWは明らかにいら立ちを見せたが、エンドリッキやカルロス・エスピら途中出場選手が流れをスペインのチームに引き寄せたことを、すぐに称えた。
「普通のことだ。交代させられて悔しかった。いつも良いプレーをしてチームを助けたいからね。選手交代でチームは変わった。エンドリッキが流れを変え、ピッチ上で最高の選手だった。カルロスも出場したのはわずか数分だったけど、ゴールを決めた。ベストのプレーができなかった自分自身に腹が立っている。結局、ヴィニはいつも戻ってくる。今回も必ず戻れると確信している」とヴィニシウスは語った。
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