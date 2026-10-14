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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、ネグレイラ事件を巡りバルセロナを痛烈批判。カルチョポリを巡ってはイタリアを称賛
モウリーニョ、カルチョポリをめぐりイタリアの司法を称賛
モウリーニョはこれまでも物議を醸すことをいとわず、今回の発言もサッカー界に衝撃を与えた。スタディオ・オリンピコでのチャンピオンズリーグの大一番を前に、ポルトガル人指揮官は、大規模な汚職スキャンダルに対するイタリアとスペインの対応の違いについて語った。かつてインテルとローマを率いたモウリーニョは、セリエAの勢力図を変えた2006年の八百長疑惑の捜査に対するイタリア当局の対応を称賛した。
「一つだけ言わせてほしい。イタリアにおめでとうと言いたい。なぜか分かるか？ カルチョポリが真にカルチョポリだった唯一の国だからだ。唯一の国だ。スペインで何が起きたかは誰もが知っている。それでも、今なお息苦しいままだ。今に至るまで何も起きていない。何も起きていない」とモウリーニョはAmazon Primeに語った。『Football Italia』が伝えている。
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ネグレイラ事件を徹底検証
モウリーニョ監督の踏み込んだ発言は、ここ数カ月にわたりバルセロナを揺るがしてきたスキャンダル「ネグレイラ事件」を直接指したものだ。疑惑は、バルセロナが、2001年から2018年までスペイン審判技術委員会の副委員長を務めたホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏の所有する会社に多額の支払いを行ったというもの。バルセロナは一貫して不正行為を強く否定しているが、支払額の大きさを受け、ライバル側の関係者から広く非難の声が上がっている。
レアル・マドリーの指揮官は、当局が重大な措置を講じなかった場合、この件が歴史にどう位置づけられるかについて、率直に見通しを語った。「何も起こらなければ、世界のサッカー界で最大の審判汚職スキャンダルになるかもしれない。ほかに言うことはない」とモウリーニョ監督は述べた。
スタディオ・オリンピコへの感慨深い帰還
スペインサッカーに関する発言が見出しを独占した一方、このインタビューはモウリーニョの感慨深いローマ帰還を受けて行われた。2024年初頭にローマを去って以来、ジョゼ・モウリーニョがスタディオ・オリンピコに戻るのは初めてとなる。首都での指揮期間中、モウリーニョはクラブを第1回ヨーロッパカンファレンスリーグの優勝に導き、その1年後にはヨーロッパリーグ決勝に進出。伝説的な存在となった。
現在のローマの指揮官、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、「スペシャル・ワン」として知られるモウリーニョとファンの特別な絆を認めた。「我々のファンがモウリーニョに愛情を抱いていたのは間違いない。だからこそ、彼は受けるであろうすべての敬意に値する。それは人々が感じることであり、止められるものではない。同時に、試合が始まればあらゆる感情は脇に置かれ、人々はローマだけを応援すると確信している」とガスペリーニ監督は語った。
- AFP
チャンピオンズリーグで緊張が高まる
この騒動の背景には、勝ち点1の重みが大きいチャンピオンズリーグのリーグフェーズでの激しい競争がある。UEFAは、バルセロナの行為を巡る現在進行中の調査に関してマドリードから大量の資料を受け取り、スペインでの状況を注視していることをすでに認めている。モウリーニョがこのタイミングで発言したことで、すでに緊迫している欧州での今シーズンに心理戦の要素が加わった。
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