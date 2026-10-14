モウリーニョ監督の踏み込んだ発言は、ここ数カ月にわたりバルセロナを揺るがしてきたスキャンダル「ネグレイラ事件」を直接指したものだ。疑惑は、バルセロナが、2001年から2018年までスペイン審判技術委員会の副委員長を務めたホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏の所有する会社に多額の支払いを行ったというもの。バルセロナは一貫して不正行為を強く否定しているが、支払額の大きさを受け、ライバル側の関係者から広く非難の声が上がっている。

レアル・マドリーの指揮官は、当局が重大な措置を講じなかった場合、この件が歴史にどう位置づけられるかについて、率直に見通しを語った。「何も起こらなければ、世界のサッカー界で最大の審判汚職スキャンダルになるかもしれない。ほかに言うことはない」とモウリーニョ監督は述べた。