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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、キリアン・エンバペのPKを巡る騒動でVARを痛烈批判
モウリーニョがVARを巡る論争について説明を要求
モウリーニョは、自チームのベティス戦での敗戦を受け、審判基準に疑問を呈した。この敗戦では、ムバッペが蹴ったPKが蹴り直しにならなかった場面を巡って物議を醸した。
モウリーニョはマドリーのインテルとのチャンピオンズリーグ戦を前にした記者会見で、判定上のミスを強調。マドリーが決定機を逃したことが敗因だったと認めつつ、なぜVARが介入しなかったのかについて説明を求めた。ポルトガル人指揮官は、審判団がなぜ競技規則を適用しなかったのか理解できないと困惑を示した。
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モウリーニョ監督が審判団を痛烈批判
モウリーニョは、この判断が無知によるものなのか、それとも意図的な選択だったのかを疑問視した。また、無能な審判団が試合中にそのテクノロジーを扱うべきではないと強調した。
「我々がベティスに負けたのは、攻撃で作った形をゴールに結びつけられなかったからだ」と、モウリーニョは『ムンド・デポルティーボ』が伝えたとして語った。「だが、あのPKについては、なぜやり直しにならなかったのか。VARがルールを知らなかったからなのか、それとも、そうしないことを選んだからなのか。なぜだ？ VARが規則を知らずにPKのやり直しを命じなかったのなら、帰るべきだ。もし知ったうえでそうしなかったのなら、それはさらにひどい。そして、なぜVARは主審を呼ばなかったのか。不可解だ。
「彼らに有利に解釈して、ルールを知らなかったのだと考えたい。だが、もしそうなら、VARルームにいるべきではない。帰るべきだ。なぜなら、今後数カ月のうちにまったく同じ状況が起きれば、そのPKはやり直しになるからだ。我々がそれで負けたわけではないことは明確にしておきたい。やり直しになっても外していたかもしれない。しかし、サッカー監督として、なぜやり直しにならなかったのかを知りたい」
ビニシウスのイエローカードを巡る疑問
PKの場面以外でも、モウリーニョはビニシウスに提示されたイエローカードにも疑問を呈した。ブラジル人ウインガーは、説明を求めて主審に近づいた後に警告を受けた。
「もう一つ知りたいのは、キャプテンであるビニシウスが、なぜ説明を求めて主審に近づくことができなかったのかということだ」とモウリーニョは述べた。
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マドリー、インテル戦へと焦点を移す
リーガの判定に対する不満はあるものの、モウリーニョはチームの意識を素早く欧州の戦いへ切り替えなければならない。マドリーはチャンピオンズリーグのグループステージで重要なインテル戦をホームで迎える。レアル・マドリーは国内での失望を振り払い、サンティアゴ・ベルナベウでインテル相手に貴重な勝利を手にすることを目指す。
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