モウリーニョは、自チームのベティス戦での敗戦を受け、審判基準に疑問を呈した。この敗戦では、ムバッペが蹴ったPKが蹴り直しにならなかった場面を巡って物議を醸した。

モウリーニョはマドリーのインテルとのチャンピオンズリーグ戦を前にした記者会見で、判定上のミスを強調。マドリーが決定機を逃したことが敗因だったと認めつつ、なぜVARが介入しなかったのかについて説明を求めた。ポルトガル人指揮官は、審判団がなぜ競技規則を適用しなかったのか理解できないと困惑を示した。