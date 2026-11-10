2027年に入ると、退団する可能性がある。「1月に何が起こるかは分からない。すべては神の手に委ねられている。自分のキャリアにとって最善のことをさせてほしい。それだけだ。起こることは起こる。自分はただベストを尽くしたい」。続いてモウリーニョについては、「マドリードは素晴らしい街だが、キャリアを伸ばすためにできる限りのことをしなければならないのは明らかだ。モウリーニョは素晴らしい人だ。毎日自分のところに来て、調子を聞いてくれるが、サッカーの話は決してしない。自分の私生活について知りたがってくれる。気にかけてくれるその姿勢が好きだ。彼がしてくれることに感謝している。何よりも優先すべきレアル・マドリーのために、常に全力を尽くす。モウリーニョの愛情があるからこそ、いつも全力を尽くせる」と語った。