考えははっきりしている。11月14日の日本戦と同17日のシンガポール戦という親善試合に向け、アンチェロッティ監督に招集されたブラジル人FWエンドリッキが、レアル・マドリーでの1年間と自身の将来について語った。「僕はまだ若い。まだ20歳だ。急に羽ばたいて、崖から身を投げる必要なんてない。これからどうなるか見てみよう。言えるのは、プレーしたい、幸せを感じたい、チームメートを助けたいということだけだ」と『グローボ』に語った。「 ゴールを決め、アシストをする。リヨンにいた時のように。リヨンでの経験は、僕の人生で最高の出来事の一つであり、最も幸せだった時期の一つだ」
レアル・マドリーのエンドリッキ「プレーしたい。1月に何が起こるかは分からない。自分のキャリアにとって何が最善かを考えなければならない」。ACミランとローマを巡る現状
自身のキャリアにとって最善
2027年に入ると、退団する可能性がある。「1月に何が起こるかは分からない。すべては神の手に委ねられている。自分のキャリアにとって最善のことをさせてほしい。それだけだ。起こることは起こる。自分はただベストを尽くしたい」。続いてモウリーニョについては、「マドリードは素晴らしい街だが、キャリアを伸ばすためにできる限りのことをしなければならないのは明らかだ。モウリーニョは素晴らしい人だ。毎日自分のところに来て、調子を聞いてくれるが、サッカーの話は決してしない。自分の私生活について知りたがってくれる。気にかけてくれるその姿勢が好きだ。彼がしてくれることに感謝している。何よりも優先すべきレアル・マドリーのために、常に全力を尽くす。モウリーニョの愛情があるからこそ、いつも全力を尽くせる」と語った。
エンバペの代替候補
「レアル・マドリーに誰がいるか、僕たちのチームに誰がいるか、僕の前に誰がいるかは、皆さんご存じでしょう。エムバペは素晴らしい選手で、バロンドールでは2位になりました。僕は与えられたチャンスを生かし、ベストを尽くそうとしています。ピッチに立ったのは5分、10分ほどでしたが……。チャンピオンズリーグではローマとAEKアテネを相手にプレーしました。そうした機会を生かすことができました」
エンドリッキの移籍金はいくら？
レアル・マドリーとの契約が2030年に満了するエンドリッキは、予想外のことが起きなければ1月にクラブを離れる。レアル・マドリーは、1年前にフォンセカ率いるリヨンへ送り出した時と同様、レンタル移籍を考えている。一方、エンドリッキに関心を寄せるACミランとローマは、より有利な条件を求めている。両クラブは、レアル・マドリーによる買い戻し額を非常に高く設定した買取オプションを付けるか、完全移籍で獲得するために動いている。元パルメイラスのエンドリッキの評価額は約6000万ユーロ。2022年12月の獲得時には、3500万ユーロに加えてボーナス2500万ユーロがかかっていた。
エンドリッキの年俸はいくら？
『AS』によると、エンドリッキの年俸は2030年まで税引き前で600万ユーロだ。
モウリーニョが彼を阻止していた
ローマ戦を前に、モウリーニョ監督は今冬の移籍市場での退団の可能性を完全に否定しようと、TNT Sportsにこう語っていた。「諦めてください、諦めてください。関心を示すクラブのことは、どこも忘れてください。座って待っていた方がいいでしょう。そうしなければ疲れてしまいます。彼は私が大好きな選手で、信じられないほどのポテンシャルを持っています。我々にとって非常に重要な存在です。彼に関心を持つ者は誰であれ、私を相手にしなければなりません。なぜなら、彼にはレンタル移籍の必要はなく、ここで素晴らしい成功を収めると信じているからです」
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