『Mundo Deportivo』の取材に応じたロドリは、マンチェスター・シティー退団が、カタルーニャのクラブが動き出す前から自然な流れで進んでいた経緯を詳しく語った。「決断というより、プロセスだった」と説明した。「まず、自分の時間がそこで終わりを迎えたと気づかなければならないし、新たな挑戦を求めるかもしれないと理解する必要がある。そこからバルセロナでのチャンスが生まれた瞬間、それが多くの理由から自分にとって最善だと気づいた」

このMFにはレアル・マドリーも強い関心を示しており、最終的な行き先はレアル・マドリーにとって受け入れがたいものとなった。しかし、ロドリはバルセロナの魅力的なスカッドとクラブ上層部の存在が決め手になったと強調した。「僕はいつもスポーツ面での考慮に基づいて決断してきた。どこなら勝てると信じられるか、幸せでいられるか、そして何より選手として成長できるかということだ」と付け加えた。「だからこそバルセロナを選んだ。彼らが抱える世代の選手たち、そしてハンジがそこで築いているものも理由だ。最終的には、組織のトップにいるデコとハンジが僕を納得させた」

それでも、ベルナベウの強豪クラブを断ることは、スペイン代表にとって重い負担だった。「本当に多くのことを天秤にかけなければならなかったし、世界最高のクラブの2つの間で、これほど重要な決断を下さなければならなかった」と述べた。「最終的には、スポーツ面での考慮に基づいて決断した。自分の中でより大きな高揚感を呼び起こしたもの、そして選手として最も勝てて最も成長できる場所がどこかを理解した上での決断だった。まったく簡単な決断ではなかったし、マドリーにノーと言うのは簡単ではなかった。特に、彼らは僕に本当に素晴らしい対応をしてくれたからだ」



