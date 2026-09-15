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「レアル・マドリーにノーを言うのは簡単ではなかった」 ロドリが、マンチェスター・シティからの衝撃的な夏の移籍でバルセロナ加入を選び、レアル・マドリーを断った理由を明かす
マンチェスター・シティを離れてカタルーニャへ
ロドリのマンチェスター・シティ退団は、この夏の移籍市場における最大級の話題の一つとなった。30歳のMFはイングランドを離れてラ・リーガへ渡り、宿敵レアル・マドリーからの強い関心があったにもかかわらず、バルセロナ加入を選んだ。
2024年のバロンドール受賞者は、自身の決断が完全にフットボール上の理由によるものだと強調した。金銭的な条件や外部の雑音に左右されるのではなく、ロドリはバルセロナのハンジ・フリック監督とスポーツディレクターのデコが築く戦術的プロジェクトを優先した。
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スポルティングのプロジェクトがスペインの首都を上回る
『Mundo Deportivo』の取材に応じたロドリは、マンチェスター・シティー退団が、カタルーニャのクラブが動き出す前から自然な流れで進んでいた経緯を詳しく語った。「決断というより、プロセスだった」と説明した。「まず、自分の時間がそこで終わりを迎えたと気づかなければならないし、新たな挑戦を求めるかもしれないと理解する必要がある。そこからバルセロナでのチャンスが生まれた瞬間、それが多くの理由から自分にとって最善だと気づいた」
このMFにはレアル・マドリーも強い関心を示しており、最終的な行き先はレアル・マドリーにとって受け入れがたいものとなった。しかし、ロドリはバルセロナの魅力的なスカッドとクラブ上層部の存在が決め手になったと強調した。「僕はいつもスポーツ面での考慮に基づいて決断してきた。どこなら勝てると信じられるか、幸せでいられるか、そして何より選手として成長できるかということだ」と付け加えた。「だからこそバルセロナを選んだ。彼らが抱える世代の選手たち、そしてハンジがそこで築いているものも理由だ。最終的には、組織のトップにいるデコとハンジが僕を納得させた」
それでも、ベルナベウの強豪クラブを断ることは、スペイン代表にとって重い負担だった。「本当に多くのことを天秤にかけなければならなかったし、世界最高のクラブの2つの間で、これほど重要な決断を下さなければならなかった」と述べた。「最終的には、スポーツ面での考慮に基づいて決断した。自分の中でより大きな高揚感を呼び起こしたもの、そして選手として最も勝てて最も成長できる場所がどこかを理解した上での決断だった。まったく簡単な決断ではなかったし、マドリーにノーと言うのは簡単ではなかった。特に、彼らは僕に本当に素晴らしい対応をしてくれたからだ」
メディアの過度な騒ぎなしに感じられる家族のような雰囲気
戦術面に加え、バルセロナの補強戦略はこの中盤のアンカー役の心に深く響いた。クラブは決して自身に決断を強いず、「とても居心地がよく、家族のようなクラブ」と感じられる歓迎的な環境を作ってくれたと明かした。「彼らが僕にまったくプレッシャーをかけてくることは一度もなかった。みんなが僕に来てほしい、一緒に仕事をしたい、そして僕がチームにもたらせるものを見たいという思いを示してくれた」とロドリは語った。「より重要だったのは、サッカーそのものだった。ピッチ内外で僕が何をもたらせるかを彼らが理解してくれていて、その点が本当に気に入った」
また、彼の移籍は、ロドリがヴィニシウスを抑えて受賞したバロンドール授賞式をレアル・マドリーが大々的にボイコットした後のタイミングでもあった。しかし、このMFは、その騒動が自身の移籍に影響したという見方を否定した。
「僕のことを知っている人なら誰でも分かっているけど、僕はああいう類いのこと、例えばメディアの過熱ぶりのようなものから距離を置くようにしている」と締めくくった。「僕はサッカーに集中する。その意味では、僕はとてもイングランド的なんじゃないかな？ プレミアリーグはサッカーであり、それ以外はほとんどない」
フリック新時代の礎を築く
移籍をめぐる騒動に完全に区切りをつけたロドリは、今やバルセロナでピッチ上の結果を残すことだけに集中している。フリック監督の中盤を司る存在として、期待の若手世代を導くとともに、国内での覇権を懸けてレアル・マドリーに真っ向から挑むことが求められる。プレッシャーは計り知れないものとなるが、ワールドカップ優勝キャプテンは、懸かるものが大きいほど真価を発揮することをすでに証明している。
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