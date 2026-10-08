今回の新たな内部対立は、エムバペを巡って高まる不満と時を同じくしている。フランス人FWは、トルコ戦で得点した後、左ひざの腱の負傷により代表活動から離脱した。しかしその後、パートナーのエステル・エクスポシトとともにパリのナイトクラブにいるところを目撃された。さらに、自身がスイス・アルプスで笑顔のまま自転車に乗る様子を収めた動画をSNSに投稿し、マドリードでさらなる苛立ちを引き起こした。

『Marca』の記者パブロ・ポロは、このFWの振る舞いに対する指揮官の反応を明らかにした。「モウリーニョは、エムバペの回復への向き合い方を評価していなかった」と同記者は説明した。「彼の動き、そしてトレーニング後の月曜日に到着したという事実も含めてだ」

Cadena Serの記者アントン・メアナは、こうしたピッチ外での騒動がチームの雰囲気に深刻な影響を及ぼしていると指摘した。「唯一の問題は、更衣室の空気が5カ月前と同じように、いまだに冷え切ったままだということだ」

メアナはさらにこう付け加えた。「更衣室にあるこの冷え込みは、モウリーニョの激しさをもってしても払拭できていない。これにエムバペ騒動を巡る混乱が重なり、極めて重要な10月を迎えるには理想とかけ離れた、緊張した空気が生まれている」



