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レアル・マドリーで混乱勃発。2人のスターが殴り合い、キリアン・エンバペは自転車動画をめぐってジョゼ・モウリーニョの怒りを買う危険にさらされている
ロッカールーム内の不穏な空気
モウリーニョの大きな注目を集めたスペインの首都への復帰は、ここまで分裂したレアル・マドリーのスカッドを一つにまとめることに失敗している。2026-27シーズンは舞台裏での絶え間ない混乱に悩まされており、5月にフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが肉体的に衝突したという憂慮すべき流れをなぞっている。さらに選手たちは、以前の指導者であるシャビ・アロンソやアルバロ・アルベロアとも関係を築くのに苦しんだと伝えられている。
そして今回、スペインメディア『Cadena Ser』の新たな報道によれば、名前の明かされていないトップチームの2選手がフィジカル面での衝突に関与したという。規律に対する厳格なアプローチで知られるモウリーニョだが、ポルトガル人指揮官はチームをむしばむ根深い問題を解決できていないようだ。
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エムバペ論争
今回の新たな内部対立は、エムバペを巡って高まる不満と時を同じくしている。フランス人FWは、トルコ戦で得点した後、左ひざの腱の負傷により代表活動から離脱した。しかしその後、パートナーのエステル・エクスポシトとともにパリのナイトクラブにいるところを目撃された。さらに、自身がスイス・アルプスで笑顔のまま自転車に乗る様子を収めた動画をSNSに投稿し、マドリードでさらなる苛立ちを引き起こした。
『Marca』の記者パブロ・ポロは、このFWの振る舞いに対する指揮官の反応を明らかにした。「モウリーニョは、エムバペの回復への向き合い方を評価していなかった」と同記者は説明した。「彼の動き、そしてトレーニング後の月曜日に到着したという事実も含めてだ」
Cadena Serの記者アントン・メアナは、こうしたピッチ外での騒動がチームの雰囲気に深刻な影響を及ぼしていると指摘した。「唯一の問題は、更衣室の空気が5カ月前と同じように、いまだに冷え切ったままだということだ」
メアナはさらにこう付け加えた。「更衣室にあるこの冷え込みは、モウリーニョの激しさをもってしても払拭できていない。これにエムバペ騒動を巡る混乱が重なり、極めて重要な10月を迎えるには理想とかけ離れた、緊張した空気が生まれている」
監督の怒り
ムバッペが自転車に乗ることを選んだ判断は、モウリーニョが今季序盤に定めた厳格なガイドラインに真っ向から反するものだった。報道によれば、指揮官はベルナベウ帰還後、このスターアタッカーを厳しく叱責し、オフの時間にはより慎重に振る舞うよう求めたという。
つい先月の時点でも、モウリーニョはリスクのある課外活動に対する自身の立場を明確にしていた。「君は1日24時間、フットボール選手なんだ」と同監督は語っていた。「すべてがこの仕事に反映される。何を食べるか、何を飲むか、どう眠るか、プライベートでのことですらそうだ。スキーをしてはいけない。自転車に乗ってもいけない」
チェルシーの元指揮官は、そうした趣味に伴う危険性についてもはっきり警告していた。「自転車から落ちれば、3試合プレーできないかもしれない。あるいはもっと悪く、脚を骨折するかもしれない……フットボール選手でいるためには、諦めなければならないことがたくさんある」とモウリーニョは締めくくった。
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今後の重要な試合
国内と欧州での目標を立て直すためには、モウリーニョが迅速に秩序を取り戻さなければならない。レアル・マドリーはラ・リーガ開幕から7試合で5勝を挙げているが、優勝争いでは宿敵バルセロナにすでに勝ち点6差をつけられている。
エムバペは水曜日に全体練習へ復帰し、土曜日にビジャレアルがベルナベウを訪れる一戦ではメンバー入りできる見込みだ。その重要なリーグ戦に続き、マドリーは来週水曜日にローマとの厳しいチャンピオンズリーグ遠征を控えており、波乱含みのスカッドをまとめ上げようとするモウリーニョにとって、もはや失敗は許されない状況となっている。
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