ガスペリーニ監督は、ローマがマドリード戦で大きなリードを手放したことに打ちのめされたが、特にモウリーニョ監督の試合後の見解に異議を唱えた。終盤の劇的な逆転劇で、スペインの強豪は立て続けのセットプレーから勝利をつかんだ。ポルトガル人指揮官は、イタリアのチームがプレッシャーの下で精神的にも肉体的にも力尽きたとの見方を示した。「3-1になった時、彼らは試合が決まったと思った。だが実際には、ローマの選手たちは力尽きていた」とモウリーニョ監督はAmazon Primeに語った。

この発言にガスペリーニ監督は納得していない。ローマは試合の長い時間帯で主導権を握りながら、CKから3失点。ホームのサポーターにとって悪夢のような結末を迎えた。「力尽きた」との指摘に対し、同監督は試合展開についてまったく異なる見方を示した。「そうは思わない。これ以上持ちこたえられなかったのは、むしろ彼らの方だったように思う。我々はさらに数点取ることもできた。あらゆる面で彼らを圧倒していた。彼らはゴールを決めたし、その得点が認められるのは当然だ。フィジカルを生かすのはうまかった。だが、それ以外では間違いなく十分なプレーができていなかった」とローマの指揮官は答えた。