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レアル・マドリーがCLでローマから終盤に勝利をさらった後、激怒のジャン・ピエロ・ガスペリーニがジョゼ・モウリーニョに反論
ガスペリーニ、モウリーニョの主張に反論
ガスペリーニ監督は、ローマがマドリード戦で大きなリードを手放したことに打ちのめされたが、特にモウリーニョ監督の試合後の見解に異議を唱えた。終盤の劇的な逆転劇で、スペインの強豪は立て続けのセットプレーから勝利をつかんだ。ポルトガル人指揮官は、イタリアのチームがプレッシャーの下で精神的にも肉体的にも力尽きたとの見方を示した。「3-1になった時、彼らは試合が決まったと思った。だが実際には、ローマの選手たちは力尽きていた」とモウリーニョ監督はAmazon Primeに語った。
この発言にガスペリーニ監督は納得していない。ローマは試合の長い時間帯で主導権を握りながら、CKから3失点。ホームのサポーターにとって悪夢のような結末を迎えた。「力尽きた」との指摘に対し、同監督は試合展開についてまったく異なる見方を示した。「そうは思わない。これ以上持ちこたえられなかったのは、むしろ彼らの方だったように思う。我々はさらに数点取ることもできた。あらゆる面で彼らを圧倒していた。彼らはゴールを決めたし、その得点が認められるのは当然だ。フィジカルを生かすのはうまかった。だが、それ以外では間違いなく十分なプレーができていなかった」とローマの指揮官は答えた。
- AFP
セットプレーでの守備の脆さにいら立ち
ガスペリーニ監督にとって、この敗戦はチームの失点の仕方ゆえに、とりわけ苦いものとなった。80分間にわたって試合のテンポを支配していたローマだが、守備への切り替えで動きが止まったかのようになり、レアル・マドリーに高さの優位を繰り返し生かされた。ローマの指揮官は、試合の大半で堅固に見えた守備陣が突然これほど簡単に崩れたことに、信じられない様子を見せた。
「ゴール目前で足が止まり、身動きが取れなくなった。それでも前半には相手にCKを蹴られていたが、あのような脆さは見せていなかった」とガスペリーニ監督はスカイ・スポルト・イタリアに語った。「あまりにも簡単に得点を許してしまった。こういう試合で、あのようなことが起きてはならなかった。このような敗戦から立ち直るのは難しい。失点するまでの試合を出発点に、もう一度やり直さなければならない。反応を示さなければ、これまで積み上げてきた良いものがすべて無駄になってしまう」
負傷への懸念と集中力の途切れに対処
敗戦に追い打ちをかけたのが、主力のマヌ・コネとパウロ・ディバラのコンディション面の問題だ。両選手とも試合中に交代を余儀なくされた。ガスペリーニは状態について、次のように説明した。「コネは筋肉に問題があり、ディバラはふくらはぎに少し張りを感じた。コネの問題の方がやや深刻そうだ。こうした強度の高い試合では、軽い負傷は避けられない。だが、我々はこの痛手に力強く対応する」
最後の10分間におけるチームの精神状態を振り返ったガスペリーニは、冷静さを欠いたことが原因との見方を示した。「気概が足りず、あの場面が重要だと理解できていなかったのかもしれない。珍しいことではあるが、これもサッカーの一部だ。良かった80分間を出発点に、もう一度立ち上がって応える強さを見いださなければならない」と語った。
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フィジカル面の弱点に着目する
ローマの監督は、レアル・マドリーがボックス内にフィジカルの強さを持ち込み始めると、チームが対応に苦しんだことを認めた。また、これが繰り返し見られる弱点だと語った。「選手を前線に送り込んでくるチームもある。そうした状況では我々は脆い。フィジカルの強さを持つ相手にはこういうことが起きる。改善しなければならない点だ」
苦い結末となったものの、ガスペリーニ監督は、この試合でのパフォーマンスがローマにも強豪と渡り合う力があることを示したと強調した。「体力が落ちたわけではない。3-1になっても我々はプレーを続け、いくつかの攻撃をもっとうまく締めくくることもできた。失点はああしたセットプレーから生まれたもので、それは相手を評価すべきだ。我々は失望しているが、レアル・マドリーより良かった。相手にはあの武器しかなかった。歓喜から失望へと一転したが、早く気持ちを整理しなければならない」
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