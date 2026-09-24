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レアル・マドリーが発表、イブラヒマ・コナテがフランス代表での国際任務中に靱帯を負傷
新加入選手に負傷のアクシデント
レアル・マドリーは公式声明を発表し、コナテが「クラブのメディカルスタッフにより、右脚の側副靱帯損傷と診断された」ことを確認した。このニュースは、今夏にリヴァプールからフリー移籍でクラブに加入したDFにとって痛手となった。
『Get French Football News』によると、「離脱期間についての情報は、現時点でまだ提供されていない」という。コナテはスペインでのキャリアで素晴らしいスタートを切っており、ここまで全公式戦7試合すべてに先発出場していた。ラ・リーガでは540分間プレーし、チャンピオンズリーグでは90分フル出場を果たしていた。そのパフォーマンスにより、当初はフランスの今後のネーションズリーグに向けた招集をジネディーヌ・ジダンから受けていた。
- AFP
フランス代表が代替選手を招集
負傷を受け、フランスサッカー連盟は木曜午前、コナテに代わってマンチェスター・ユナイテッドDFレニー・ヨロが招集されたと発表した。コナテは、アーセナルのウィリアム・サリバ不在を追い風に、ジネディーヌ・ジダン体制で先発の座を取り戻すことを期待していた。此前のワールドカップでは序列を落としており、代役としてはマクサンス・ラクロワがたびたび優先されていた。
このパリのDFは今後マドリードへ戻り、当面の間はクラブのメディカルスタッフが治療プログラムを管理することになる。これに先立ち、この日早くに代表キャンプから伝えられた最初の報道では、単なる軽い膝の捻挫とされていたが、最新の更新でより深刻な靱帯の問題であることが確認された。
回復をめぐって情報が錯綜
クラブは復帰時期の正確な日付を明らかにしていないものの、スペインの複数メディアは異なる見解を示している。スペイン紙『Sport』は、負傷は当初懸念されていたほど深刻ではないと説明。リヴァプールで成功を収めた時期に、イングランド・プレミアリーグ1回、国内カップ3回の優勝を果たした一方で、ひざの問題を抱えてきた経歴があるコナテだが、離脱期間はわずか2週間にとどまる可能性があるとしている。10月10日のビジャレアル戦で行われるラ・リーガの試合に間に合う可能性があるとのことだ。
一方で、『ムンド・デポルティーボ』はその楽観的な見通しに疑問を呈しており、完全な回復を確実にするため、実戦復帰が遅れる可能性があると強調している。
- AFP
レアル・マドリーの次は？
コナテは今回のインターナショナルブレイク中に負傷した2人目のレアル・マドリーの選手となり、フェデリコ・バルベルデに続いて治療室入りした。国内リーグが再開されれば、レアル・マドリーのコーチングスタッフは難しい対応を迫られる。今後の試合を乗り切るためには選手層の厚さに頼らざるを得ず、同時に2人の主力選手のコンディションについてさらなる明確な情報を待つことになる。
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