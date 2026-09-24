負傷を受け、フランスサッカー連盟は木曜午前、コナテに代わってマンチェスター・ユナイテッドDFレニー・ヨロが招集されたと発表した。コナテは、アーセナルのウィリアム・サリバ不在を追い風に、ジネディーヌ・ジダン体制で先発の座を取り戻すことを期待していた。此前のワールドカップでは序列を落としており、代役としてはマクサンス・ラクロワがたびたび優先されていた。

このパリのDFは今後マドリードへ戻り、当面の間はクラブのメディカルスタッフが治療プログラムを管理することになる。これに先立ち、この日早くに代表キャンプから伝えられた最初の報道では、単なる軽い膝の捻挫とされていたが、最新の更新でより深刻な靱帯の問題であることが確認された。