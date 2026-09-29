『AS』によると、エムバペは左ひざ後方関節包の過伸展を負った後、バルデベバスで回復プログラムを開始した。フランス代表FWは先週金曜日のトルコ戦でゴールを決めた後、痛みを感じてプレーを中断しており、この判断によって、はるかに深刻な負傷を回避した。

レアル・マドリーはフランスサッカー連盟と継続的に連絡を取り合っており、当初は手術が必要になることを懸念していた。しかし、検査の結果、そのFWは離脱期間が10日から12日のみで済むことが確認され、クラブは安堵している。