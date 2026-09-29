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Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

レアル・マドリーが大きく安堵、キリアン・エンバペは代表活動後にひざの手術を回避へ

キリアン・エンバペ
フランス
レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリーのFWキリアン・エムバペは、フランス代表での活動中に負った負傷が懸念されたものの、ひざの手術は回避した。エムバペはひざの過伸展を負ったが、直ちにプレーを止めたことで、シーズンを棒に振るような事態は避けた。クラブは現在、同選手の回復状況を注意深く見守っており、今後の重要な試合を前に攻撃陣の選択肢を慎重に検討している。

  • マドリーのスターに負傷の不安

    AS』によると、エムバペは左ひざ後方関節包の過伸展を負った後、バルデベバスで回復プログラムを開始した。フランス代表FWは先週金曜日のトルコ戦でゴールを決めた後、痛みを感じてプレーを中断しており、この判断によって、はるかに深刻な負傷を回避した。

    レアル・マドリーはフランスサッカー連盟と継続的に連絡を取り合っており、当初は手術が必要になることを懸念していた。しかし、検査の結果、そのFWは離脱期間が10日から12日のみで済むことが確認され、クラブは安堵している。

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    モウリーニョが復帰時期を検討

    エムバペは月曜日にリハビリを開始し、きょうも調整を続けた。理論上、このFWは10月10日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるビジャレアル戦で、ラ・リーガでの戦列復帰が可能な見通しだ。

    しかし、レアル・マドリーは早過ぎる復帰を急がせるリスクを考慮しなければならない。ジョゼ・モウリーニョ監督は現在、その試合で同選手を休ませるかどうかを検討している。クラブはその直後に2つの重要なアウェーゲームを控えており、10月14日にローマと対戦した後、10月25日にエル・クラシコでカンプ・ノウへ乗り込む。

  • エムバペ不在での戦術的修正

    エース選手が回復に向かう中、テクニカルスタッフには攻撃陣を組み替えるための解決策が最大4つある。モウリーニョ監督は現行システムをそのまま維持し、エンバペの代わりにエスピを起用することもできる。ただ、ポルトガル人指揮官は、U-21代表経験を持つこの選手を、堅守をこじ開けるタイプのより伝統的なストライカーと見ている。もう一つの主要な選択肢は、ジュード・ベリンガムをカルロ・アンチェロッティ監督の下でも担った偽9番で起用することだ。この形であれば、アルダ・ギュレルがベリンガムの後方でプレーでき、右ウイングのディオマンデと共存できる。

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  • MourinhoGetty Images

    マドリーの次は何か

    レアル・マドリーは、エムバペに違和感を抱えたままプレーさせることを望んでいない姿勢を明確にしている。ピッチ復帰は、同選手の状態が100％になるまで待つ方針だ。モウリーニョはビジャレアル戦に向け、今後数日で代替の戦術オプションを試すことになる。

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