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レアル・マドリーが壊滅的な地震を受けたコロンビアに連帯を示す公式声明を発表
スペインの強豪が支援を継続
スペインの強豪マドリーは月曜朝に発生したマグニチュード7.4の壊滅的な地震を受け、コロンビアの人々に深い哀悼の意と精神的支援を表明した。この大規模な自然災害により、マニサレス、カリ、ペレイラを含む複数の主要地域でインフラに深刻な被害が出た。クラブ首脳陣と取締役会の主導の下、マドリーは国際的な連帯のメッセージを公に発信した最初期の欧州トップクラブの一つとなった。
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クラブが公式声明を発表
マドリー首脳陣は迅速に対応し、南米で起きた悲劇の影響を受けたすべての人々への深い哀悼の意と無事を祈る思いを伝えるクラブ公式声明を発表した。
クラブのメディアチャンネルで公開された公式リリースを通じて、欧州制覇15回を誇る同クラブは次のように述べた。「レアル・マドリーCF、会長、そして取締役会は、この愛する国をここ数時間で襲った地震を受け、亡くなられた方々のご家族、そしてコロンビアのすべての人々に哀悼の意を表したい。
「レアル・マドリーは連帯の思いを示すとともに、負傷者の一日も早い回復を願っている。すべての愛を送る」
国内サッカーが混乱に直面
マドリーの共感のメッセージは、スポーツ業界を含むコロンビア各分野をまひさせている国家非常事態の中で発せられた。統括団体ディマヨールは、救助活動への集中と災害被災地域にあるスタジアムのインフラ評価のため、国内の全試合を24時間延期せざるを得なかった。レアル・マドリーのような世界的に名高い機関からの精神的支援は、悲しみに暮れるコロンビア国民にとって大きな心の支えとなる。
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大会は安全性評価を待つ
延期されていた国内の試合は、暫定的に8月11日火曜日と8月12日水曜日に段階的に再開される予定だ。ただし、試合再開はあくまでスタジアム施設の厳格な構造点検の実施と、被災地域における交通網の復旧が条件となる。ディマジョールと加盟36クラブは、長期的な試合日程について最終決定を下す前に、引き続き国家緊急対応当局と連携していく。
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