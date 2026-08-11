マドリー首脳陣は迅速に対応し、南米で起きた悲劇の影響を受けたすべての人々への深い哀悼の意と無事を祈る思いを伝えるクラブ公式声明を発表した。

クラブのメディアチャンネルで公開された公式リリースを通じて、欧州制覇15回を誇る同クラブは次のように述べた。「レアル・マドリーCF、会長、そして取締役会は、この愛する国をここ数時間で襲った地震を受け、亡くなられた方々のご家族、そしてコロンビアのすべての人々に哀悼の意を表したい。

「レアル・マドリーは連帯の思いを示すとともに、負傷者の一日も早い回復を願っている。すべての愛を送る」