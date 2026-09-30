ククレジャはクロアチアに4-1で勝利したスペインで中心的な役割を果たし、ワールドカップでの見事な戦いぶりを思わせる際立ったパフォーマンスを披露した。左SBは代表のユニフォームをまとって完全によみがえったように見え、ここ最近の国内での試合では目に見えて欠けていた自信を持ってプレーしていた。

この代表戦での圧倒的な出来は、スペインの首都で置かれている現在の状況と鮮明な対照をなしている。チェルシーからレアル・マドリーへ大型移籍で加入した後、このDFは新シーズンに向けて大きな期待を背負っていた。ベルナベウでのシーズン序盤の勢いはまずまずだったが、最近になって憂慮すべきほころびが表れている。

直近の国内での試合では、守備面の大きな脆さが浮き彫りになっている。ククレジャはマドリード・ダービーでとりわけ苦しい夜を過ごし、アトレティコ・マドリーに試合の大半で自身のサイドを容赦なく突かれた。



