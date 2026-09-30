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レアル・マドリーが問題なのか。スペイン勝利後、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がマルク・ククレジャは「上回っている」と主張し、レアル・マドリーを批判へ
ククレジャが代表戦で輝く
ククレジャはクロアチアに4-1で勝利したスペインで中心的な役割を果たし、ワールドカップでの見事な戦いぶりを思わせる際立ったパフォーマンスを披露した。左SBは代表のユニフォームをまとって完全によみがえったように見え、ここ最近の国内での試合では目に見えて欠けていた自信を持ってプレーしていた。
この代表戦での圧倒的な出来は、スペインの首都で置かれている現在の状況と鮮明な対照をなしている。チェルシーからレアル・マドリーへ大型移籍で加入した後、このDFは新シーズンに向けて大きな期待を背負っていた。ベルナベウでのシーズン序盤の勢いはまずまずだったが、最近になって憂慮すべきほころびが表れている。
直近の国内での試合では、守備面の大きな脆さが浮き彫りになっている。ククレジャはマドリード・ダービーでとりわけ苦しい夜を過ごし、アトレティコ・マドリーに試合の大半で自身のサイドを容赦なく突かれた。
- AFP
デ・ラ・フエンテ、「センセーショナル」なDFを称賛
クロアチアに対する圧勝を受け、スペイン代表を率いるデ・ラ・フエンテ監督は、フルバックの絶大な影響力をすぐさま強調した。試合終了後に語った指揮官は、そのレアル・マドリー所属選手について評価を控えることなく、高く称賛した一方で、所属クラブの環境に疑問を投げかけるような発言も見せた。
「彼はセンセーショナルだ」とデ・ラ・フエンテ監督は述べ、その上で、代表チームの環境が特定の選手たちから一段違う能力を引き出していることを示唆した。「我々の下では、多くの選手に見られることだが、何かが起こる」
スペイン代表指揮官は、この代表での姿とクラブでの苦戦を際立たせる形で、パフォーマンスに明確な差があると指摘した。「彼らは代表に加わると変わる。クラブで見せているものより、時に明らかに高いレベルを見せる選手もいる」と付け加えた。「おそらく、ここでは非常に居心地がいいと感じているからだろう。我々のスタイルが彼らに完璧に合っているからかもしれない」
ベルナベウで高まるプレッシャー
ククレジャは、莫大な移籍金と世界屈指の左サイドバックの1人という評価を背負ってマドリーに加入した。デ・ラ・フエンテのシステムが彼の強みを明確に最大化している一方で、レアル・マドリーの戦術的な設計図に適応することは極めて困難だと証明されている。
このDFは、重要度の高いクラブでの対戦で圧倒されているように見えることが多く、最高レベルで求められる守備の堅実さを欠いている。説得力を欠くパフォーマンスによって、夢のような移籍はあっという間に厳しい試練へと変わった。
内部競争もまた、注目の厳しさを強めている。レアル・マドリーはククレジャ加入のわずか1年前、アルバロ・カレラス獲得に大金を投じていた。カレラスが限られた出場時間の中で安定感のある堅実なパフォーマンスを見せていることで、先発の左サイドバックの座を巡る争いは熱を帯びている。
- Pressinphoto
先発の座を争う battle
ククレジャにとって、国内でのシーズンを立て直すための極めて重要な時期を迎えている。スペイン人DFは、ベルナベウのファンの信頼を取り戻すため、白いユニフォームで見せる完璧な代表でのパフォーマンスをクラブでも再現する方法を見つけなければならない。
カレラスが出番をうかがい、与えられた機会を生かしている中、この夏の新戦力にはこれ以上の守備崩壊は許されない。ククレジャには、ジョゼ・モウリーニョ監督の先発メンバーから完全に外される前に、一段上のプレーを見せ、その莫大な移籍金に見合う働きを証明することが強く求められている。
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