このクラブとしての決定により、ロドリの獲得に失敗した後も、従来型の守備的MFの加入は実現しないことになった。中盤へのこれ以上の補強費投入を認めない強硬な方針によって、首脳陣は即座に選手の役割再編を迫られている。同じ報道によれば、モウリーニョはリーガ開幕戦を前に、自身が好む4-2-3-1システムを適応させなければならない。

新戦力補強という選択肢がない中、ポルトガル人指揮官はシルバをダブルボランチの一角で、より低い位置のゲームメーカー役として起用する考えだ。モウリーニョは、31歳の豊富な経験を最大限に生かし、チュアメニと並んで攻撃の組み立てを開始させる意向である。その結果、フェデ・バルベルデは右サイドに回るか、ヤン・ディオマンデの1億2500万ユーロでの加入を受けてベンチに下がる可能性が高い。