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レアル・マドリーが中盤補強で劇的な方針転換、ジョゼ・モウリーニョはロドリ獲得失敗を受けて創造的な解決策を見いだす
マドリーがMF補強の打ち止めを決定
レアル・マドリーは、この夏の移籍市場で新たなMFを獲得しない方針を固めた。ロドリ獲得が実現しなかったことを受け、スペインの名門は中盤にこれ以上の補強を行わない。 『Fichajes』によると、今後の市場での動きは、オーレリアン・チュアメニ、もしくはエドゥアルド・カマヴィンガの売却の可能性に完全に左右されるという。
クラブ上層部は、現在のスカッドに最高レベルで戦うだけの十分なクオリティーがあると強く信じている。経営陣は、中盤の層はすでに十分に整っていると確信している。 シウバがマンチェスター・シティからフリー移籍で加入したこと、そしてギュレルがプレシーズンで見せている印象的な成長が、取締役会に補強調査の打ち切りを決断させた。
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モウリーニョ、戦術の見直しを余儀なくされる
このクラブとしての決定により、ロドリの獲得に失敗した後も、従来型の守備的MFの加入は実現しないことになった。中盤へのこれ以上の補強費投入を認めない強硬な方針によって、首脳陣は即座に選手の役割再編を迫られている。同じ報道によれば、モウリーニョはリーガ開幕戦を前に、自身が好む4-2-3-1システムを適応させなければならない。
新戦力補強という選択肢がない中、ポルトガル人指揮官はシルバをダブルボランチの一角で、より低い位置のゲームメーカー役として起用する考えだ。モウリーニョは、31歳の豊富な経験を最大限に生かし、チュアメニと並んで攻撃の組み立てを開始させる意向である。その結果、フェデ・バルベルデは右サイドに回るか、ヤン・ディオマンデの1億2500万ユーロでの加入を受けてベンチに下がる可能性が高い。
ギュレルが主役に躍り出る
攻撃的MFのエリアでは、モウリーニョ監督はギュレルをラストパスを供給する主軸のチャンスメイカーとして構想している。21歳のトルコ人タレントは、指揮官が以前に首都で指揮を執っていた時代にメスト・エジルが担っていたような重要な役割を託される見通しだ。
報道によれば、同監督はギュレルの卓越したビジョンとシルバの尽きることのない運動量をスムーズに融合させ、ビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、キリアン・エンバペへ安定してボールを供給することを目指しているという。クラブ首脳陣は、技術に優れたこの2人のプレーメーカーが、試合のテンポを支配するために必要な資質を完全に備えていると確信している。
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トレーニングで戦術的実験が始まる
レアル・マドリーは、この新たに設計された戦術的青写真をすぐに試すことになる。モウリーニョはバルデベバスでのトレーニングで、シウバとギュレルをピッチ中央で起用する実験を行う予定だ。コーチングスタッフは、この2人がチームを前進させるという極めて大きな責任にどう対応するかを注意深く見守ることになる。
8月15日までに、カマヴィンガまたはチュアメニに対して8000万ユーロを超える正式な大型オファーが届かない限り、スペイン王者は今季の中盤陣の編成を正式に打ち止めとみなす。
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