レアル・マドリーと2027年6月まで契約を結んでいる1999年生まれの同選手は、シャビ・アロンソ、そしてその後のアルバロ・アルベロアの下で公式戦通算42試合に出場したシーズンを経ており、2ゴール9アシストを記録した。 元ミランの選手である同選手は、2020年9月から2023年夏までセリエAでプレーし、124試合出場、18得点、そしてスクデット1回という成績を残している。以前からスペインの首都にとどまり、新たなプロジェクトでモウリーニョに自分を戦力として見てもらいたいという希望を示してきた。だが、攻撃陣に新たな競争相手が加わる可能性があることで、状況が変わり、ユヴェントスが同選手に移籍受け入れを説得できる可能性は高まるかもしれない。注目すべき点として、ブラヒムとレアルの契約は形式上2027年6月30日に満了するものの、以前から双方は2030年までの延長に向けて接触を続けているとされる。 ユヴェントスの獲得ターゲットの移籍金評価額に影響を及ぼし得る、軽視できないディテールだ。