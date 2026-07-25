レアル・マドリーが、ジョゼ・モウリーニョの監督復帰後、移籍市場で文字通り暴れ回っている。 デンゼル・ダンフリース、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、ベルナルド・シウバの加入だけでは飽き足らず、スペインのクラブはここ数時間も非常に活発な動きを見せている。マンチェスター・シティと、水面下でワールドカップ優勝MFロドリを母国へ呼び戻すための接触を続ける一方で、同選手自身もその方向に前向きなシグナルを送っており、レアル・マドリーは突然、ライプツィヒとコートジボワール代表に所属する2006年生まれのウインガー、ヤン・ディオマンデの獲得に乗り出した。
翻訳者：
レアル・マドリーがヤン・ディオマンデ獲得へ一気に動き、ライプツィヒに1億ユーロの最初のオファーを提示。ブラヒム・ディアスがユヴェントスの再ターゲットになり得る理由とは。
最初のオファー
複数の報道によると、モウリーニョ自らが、その特長を備えた選手の獲得を求めており、攻撃陣にスピードと予測不能性を加えるため、パリ・サンジェルマンとの争奪戦に乗り出すことを決めた。ディオマンデはすでにレアル・マドリー移籍に向けて、同クラブと基本合意に達しているという。すでに最初のオファーとして9000万ユーロにボーナス1000万ユーロを加えた条件が提示されたものの、ライプツィヒはこれを不十分と判断したようだ。ドイツメディアによると、レッドブル・グループ傘下のクラブは、昨季に10ゴール13アシストを記録し、最近のワールドカップでも存在感を示したコートジボワール代表に対して、少なくとも1億2000万ユーロの売却益を得ることを見込んでいる。
ブラヒム・ディアスが再浮上？
レアル・マドリーによるヤン・ディオマンデへの予想外の動きは、放出市場にも影響を及ぼす可能性があり、イタリアのクラブは生まれ得るチャンスをうかがっている。 完全なレンタル移籍で退団する可能性があり、とりわけフィオレンティーナのスポーツディレクター、ファビオ・パラティチが注視しているフランコ・マスタントゥオーノの状況に加え、ブラヒム・ディアスを巡る今後のシナリオにも注意が必要だ。モロッコ代表のアタッカーは、ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督が以前から目を付けてきた選手であり、トップ下の役割における第一候補と見なされている。
何が起きているのか
レアル・マドリーと2027年6月まで契約を結んでいる1999年生まれの同選手は、シャビ・アロンソ、そしてその後のアルバロ・アルベロアの下で公式戦通算42試合に出場したシーズンを経ており、2ゴール9アシストを記録した。 元ミランの選手である同選手は、2020年9月から2023年夏までセリエAでプレーし、124試合出場、18得点、そしてスクデット1回という成績を残している。以前からスペインの首都にとどまり、新たなプロジェクトでモウリーニョに自分を戦力として見てもらいたいという希望を示してきた。だが、攻撃陣に新たな競争相手が加わる可能性があることで、状況が変わり、ユヴェントスが同選手に移籍受け入れを説得できる可能性は高まるかもしれない。注目すべき点として、ブラヒムとレアルの契約は形式上2027年6月30日に満了するものの、以前から双方は2030年までの延長に向けて接触を続けているとされる。 ユヴェントスの獲得ターゲットの移籍金評価額に影響を及ぼし得る、軽視できないディテールだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。