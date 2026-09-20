レアル・マドリーは、日曜に行われたアトレティコ・マドリーとの激しい一戦を受け、バルベルデに関するメディカルレポートを正式に発表した。クラブは、このウルグアイ代表MFが2-1で敗れた試合の中で、カンイン・リーのタックルをスパイクで受け、左足首に重傷を負ったと確認した。ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアス主審は、この場面を至近距離で見ていたにもかかわらず、アトレティコの選手にイエローカードすら提示しなかった。

クラブの公式チャンネルを通じて発表された声明で、レアル・マドリーは最初の検査で確認された損傷の程度を明らかにした。声明では次のように述べられている。「本日、レアル・マドリーのメディカルサービスがフェデ・バルベルデに実施した検査の結果、同選手は本日午後の試合で負った左足首の重度の外傷と診断された。バルベルデは今後数時間のうちに追加検査を受ける予定である」