AFP
翻訳者：
レアル・マドリーがフェデ・バルベルデの負傷状況を発表、ジョゼ・モウリーニョはカンイン・リーへのタックルが無罰だったことに憤り
MFが足首に重度の外傷を負う
レアル・マドリーは、日曜に行われたアトレティコ・マドリーとの激しい一戦を受け、バルベルデに関するメディカルレポートを正式に発表した。クラブは、このウルグアイ代表MFが2-1で敗れた試合の中で、カンイン・リーのタックルをスパイクで受け、左足首に重傷を負ったと確認した。ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアス主審は、この場面を至近距離で見ていたにもかかわらず、アトレティコの選手にイエローカードすら提示しなかった。
クラブの公式チャンネルを通じて発表された声明で、レアル・マドリーは最初の検査で確認された損傷の程度を明らかにした。声明では次のように述べられている。「本日、レアル・マドリーのメディカルサービスがフェデ・バルベルデに実施した検査の結果、同選手は本日午後の試合で負った左足首の重度の外傷と診断された。バルベルデは今後数時間のうちに追加検査を受ける予定である」
- Getty Images Sport
モウリーニョ、審判を巡る論争に反応
この負傷は、判定をめぐる論争に彩られた一戦の後、レアル・マドリー陣営内のフラストレーションをさらに増幅させることになった。ジョゼ・モウリーニョは、ピッチ上で自軍の選手たちが受けた扱いについて、とりわけ強い口調で不満を訴えた。指揮官は、アトレティコのクリスティアン・“クティ”・ロメロが、五分五分の競り合いの中でスパイクをジュード・ベリンガムの左ひざに入れながらも、一発退場を免れる場面を目の当たりにした。アリアス主審は当初、ベリンガムにイエローカードを提示したが、VAR担当のダニエル・ヘスス・トルヒーヨ・スアレスにモニター確認を促された後、その警告を取り消し、ロメロには退場ではなくイエローカードを示した。
試合後の記者会見で、モウリーニョは審判団への批判を一切抑えなかった。ピッチ上の主審とVAR担当の双方に矛先を向けた。「あの審判にはダービーを裁く経験がなかった。41歳だ。大した試合を担当したことしかないレフェリーだ。この人選をした審判委員会にはおめでとうと言いたい」とモウリーニョは憤った。「だが、トルヒーヨ氏にはレアル・マドリーとの因縁がある。カップ戦、ジローナ、オサスナ。非常に多くの経緯を持つVAR担当だ」
代表ウィークで懸念されるバルベルデ
バルベルデは試合を最後までプレーすることはできたものの、終盤は明らかに動きが制限されていた。診断結果の深刻さを踏まえると、ウルグアイ代表としての今後の参加は極めて不透明だ。ディエゴ・フォルラン監督率いるチームは、9月24日に日本、9月28日に韓国との国際親善試合2試合を控えている。
バルベルデは今季、モウリーニョ監督にとって欠かせない存在となっており、ポルトガル人指揮官のチームで主力としての地位を確立している。このMFはここまで全公式戦8試合すべてに出場し、チャンピオンズリーグでは1得点も記録している。
- Getty Images Sport
レアル・マドリーの次は？
日曜の敗戦により、レアル・マドリーはラ・リーガ順位表で勝ち点15の4位に後退し、首位バルセロナとの勝ち点差は6となった。代表ウィーク明け、モウリーニョ監督率いるチームは10月10日にビジャレアルをホームに迎えて国内での戦いを立て直したいところだ。その後はイタリアに乗り込み、チャンピオンズリーグでローマと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。