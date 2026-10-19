Alberto Gardin
翻訳者：
レアル・マドリーがセビージャを圧倒、ジョゼ・モウリーニョがキリアン・エンバペのパネンカ式PKに反応
マドリード、4ゴールでホーム全勝を維持
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、セビージャに4-1で勝利した試合で印象的な2得点を挙げたフランス人FWキリアン・エンバペを称賛した。エンバペは後半早々に自らPKを獲得し、GKの頭上を軽々と抜く大胆なパネンカで2得点目を決めた。
フランス代表FWはそれに先立ち、ジュード・ベリンガムの巧みなヒールパスを受けて得点しており、PKでの一撃は見事な一夜を締めくくるものとなった。
モウリーニョ監督は、ホームで主力アタッカーが見せた華麗なプレーと自信を喜んだ。
- Getty Images Sport
指揮官が「美しい勝利」と陣地の完全支配を称賛
試合後の記者会見で、モウリーニョ監督は選手たちが個々に高いレベルのプレーを見せたことを称賛した。レアル・マドリーはホームでの全勝記録を伸ばしている。モウリーニョ監督は「全体としてレアル・マドリーにとって良い試合だった。多くの選手が個々に高いレベルのプレーを見せた」と語った。
「最初から最後まで試合をコントロールし、質の高いゴールを決めた」
さらに「ボール保持率も高かった……今日は良いチームを相手にしたが、それに見合う支配力を示せた。美しい勝利だった」と付け加えた。
モウリーニョ、試合開始から終了までの完全な支配を称賛
モウリーニョ監督は選手層の厚さや戦術的な起用変更にも言及し、チームの全選手が試合で貢献できるよう準備を整えておく必要があると強調した。先発メンバーの選択について問われると、「筋道を保ちながら、いくつかのことを変えた」と説明した。
「実力主義というのは抽象的なものだ。どの11人が最も出場に値するかを数値で測ることはできないからだ」
ポルトガル人指揮官は「出場に値する選手は大勢いる」と述べ、「多くのチャンスをつくり、サイドの選手にボールを届け、素晴らしい試合をした」と振り返った。
- Anadolu Agency
モウリーニョ、国内の雑音から目を転じる
エムバペのPKとチームの圧倒的なパフォーマンスに興奮が広がる中でも、モウリーニョ監督は目の前の日程より先を見据えることを拒んだ。
ポルトガル人指揮官は、すべての大会でチームの強度を高く保つ決意を変えていない。
レアル・マドリーは、ラ・リーガに再び目を向ける前に、UEFAチャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎える準備を進めている。
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