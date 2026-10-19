レアル・マドリーがセビージャを圧倒、ジョゼ・モウリーニョがキリアン・エンバペのパネンカ式PKに反応

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、セビージャに4-1で勝利した試合で印象的な2得点を挙げたフランス人FWキリアン・エンバペを称賛した。エンバペは後半早々に自らPKを獲得し、GKの頭上を軽々と抜く大胆なパネンカで2得点目を決めた。

フランス代表FWはそれに先立ち、ジュード・ベリンガムの巧みなヒールパスを受けて得点しており、PKでの一撃は見事な一夜を締めくくるものとなった。

モウリーニョ監督は、ホームで主力アタッカーが見せた華麗なプレーと自信を喜んだ。