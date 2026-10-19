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レアル・マドリーがセビージャに勝利、ジョゼ・モウリーニョはアルダ・ギュレルのレッドカードをめぐる主張を一蹴
レアル・マドリー、セビージャに大勝
モウリーニョ監督は、日曜日に行われたレアル・マドリーのセビージャ戦での4-1の勝利を巡る騒動を一蹴した。前半にギュレルが肘打ちで退場処分を受けるべきだったとの主張を退けている。
問題の場面が起きた時点で、スコアはまだ0-0だった。ギュレルがセビージャのジェラール・フェルナンデスと接触すると、セビージャのベンチは一発退場を求めて激しく抗議した。
しかし、主審は介入せずにプレーを続行させた。レアル・マドリーはギュレルの退場が見送られた状況を生かし、ギュレル、キリアン・エンバペ、ヤン・ディオマンデのゴールによって快勝を収めた。
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モウリーニョ、映像証拠を要求
試合終了後、モウリーニョ監督は、自身が指導するトルコ人の有望株をめぐって議論が続いていることに困惑を示した。経験豊富な指揮官は、相手側が大敗から注意をそらそうとしているだけだとの見方を示した。
「彼らが起きたと言っていることを、誰も私に示せていない」とモウリーニョ監督は試合後の記者会見で語った。「映像がないんだ。テレビの映像も、戦術分析用カメラを持つスタッフの映像も求めたが、話題になっていること、ルイス［ガルシア・プラサ］が腹を立てたことについて、何の映像も確認できていない」
「正直に言って、いつか我々に有利なことが起きれば、それを認めるのに何の問題もない。だが、逆のことのほうがはるかに多く起きると思う。そういう傾向がある。私は何も見ていない。土曜日までに、私が見ていないこと、そして私の選手は起きていないと言っていることについて、誰かが明確で客観的な映像を私に見せてくれれば、［その件について話すために］応じる。だが、それまでは何もない」
ガルシア・プラサが激怒
セビージャのプラサ監督は、前半の小競り合いについてまったく異なる見解を示した。試合の展開を変え得た重要な優位を、自チームは奪われたと考えている。
「今日は25分から数的優位に立ち、11人対10人でプレーしているべきだった」とプラサ監督は語った。「それ以降の試合については話したくない。信じられない。私は見ていた。ペケはハーフタイムに『殴られた』と言っていた。あれはレッドカードだ。勝てなかったかもしれないが、65分間、11人対10人でプレーしているべきだった。それがこの試合の総括だ」
- AFP
注目はエル・クラシコへ
論争が尾を引く中、レアル・マドリーは優勝の望みをつなぐ重要な勝ち点3を手にした。4-1の勝利により、モウリーニョ率いるチームは首位へのプレッシャーを維持している。
この結果、レアル・マドリーはリーグ首位バルセロナと勝ち点6差となった。次の国内での試合では、両チームによる大一番が待ち受ける。レアル・マドリーは今週末のエル・クラシコでバルセロナと対戦する。ただし、その前にモウリーニョ率いるチームは水曜日、チャンピオンズリーグでRBライプツィヒをホームに迎える。
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