試合終了後、モウリーニョ監督は、自身が指導するトルコ人の有望株をめぐって議論が続いていることに困惑を示した。経験豊富な指揮官は、相手側が大敗から注意をそらそうとしているだけだとの見方を示した。

「彼らが起きたと言っていることを、誰も私に示せていない」とモウリーニョ監督は試合後の記者会見で語った。「映像がないんだ。テレビの映像も、戦術分析用カメラを持つスタッフの映像も求めたが、話題になっていること、ルイス［ガルシア・プラサ］が腹を立てたことについて、何の映像も確認できていない」

「正直に言って、いつか我々に有利なことが起きれば、それを認めるのに何の問題もない。だが、逆のことのほうがはるかに多く起きると思う。そういう傾向がある。私は何も見ていない。土曜日までに、私が見ていないこと、そして私の選手は起きていないと言っていることについて、誰かが明確で客観的な映像を私に見せてくれれば、［その件について話すために］応じる。だが、それまでは何もない」